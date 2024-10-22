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Общество В Подмосковье домашние собаки привели людей на помощь бездомному псу, который упал в колодец

В Подмосковье домашние собаки привели людей на помощь бездомному псу, который упал в колодец

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2 комментария

В Подмосковье домашние собаки привели хозяев к попавшему в беду бездомному псу. Четвероногий оказался в западне, провалившись в колодец коллектора. Подробности 22 октября рассказала зооволонтер Ирина Головочук в своем телеграм-канале.

Собаки почувствовали нуждающегося в помощи собрата во время прогулки в поселке Молодежный. Их хозяева пошли за своими питомцами и обнаружили пса, который сидел в заполненном водой колодце двухметровой глубины. На место вызвали спасателей и до их приезда держали собаку досками, чтобы у той была опора под лапами и возможность дышать.

«Спасатели, несмотря на пересменку, приехали очень быстро. Работали четко и слаженно и за 10 минут спасли собаку», — поделилась развязкой истории волонтер и поблагодарила всех, кто пришел псу на помощь.

Накануне в подмосковном округе Шатура помощь спасателей Мособлпожспаса понадобилась женщине и ее 12-летнему сыну, которые не смогли попасть к себе в квартиру. Там находилась собака, которая случайно задвинула лапой задвижку на входной двери. Спасатели попали в квартиру через балкон и впустили хозяев домой к любимцу.

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Комментарии
2
Буджум
18 минут
Молодчинки собачки! это ж не коты какие-то...
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