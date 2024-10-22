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Политика Лидерам БРИКС сыграли «Калинку»

Лидерам БРИКС сыграли «Калинку»

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2 комментария

Главы делегаций стран БРИКС в рамках неформальной вечерней программы на саммите в Казани 22 октября посетили торжественный концерт, на котором для них исполнили русскую народную композицию «Калинка».

Также в концертной программе была композиция «Течет река Волга» Марка Фрадкина, исполненная оркестром «Академия русской музыки», попурри «Волшебная музыка БРИКС» из мелодий стран — участниц объединения и песочное шоу-представление, художником которого выступила Дарья Кузнецова.

Неформальная встреча — первое совместное мероприятие для лидеров и глав делегаций стран БРИКС на саммите в Казани, который продлится до 24 октября. В нем принимают участие свыше трех десятков стран.

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БРИКС Казань Концерт Калинка
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Комментарии
2
Слава России!
1 час
это однозначно гойда.
Цепной пёс кровавого прижима
1 час
Новости международной изоляции России.
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