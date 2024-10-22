Лидерам БРИКС сыграли «Калинку»

Главы делегаций стран БРИКС в рамках неформальной вечерней программы на саммите в Казани 22 октября посетили торжественный концерт, на котором для них исполнили русскую народную композицию «Калинка».

Источник: Пресс-служба Кремля

Также в концертной программе была композиция «Течет река Волга» Марка Фрадкина, исполненная оркестром «Академия русской музыки», попурри «Волшебная музыка БРИКС» из мелодий стран — участниц объединения и песочное шоу-представление, художником которого выступила Дарья Кузнецова.

Неформальная встреча — первое совместное мероприятие для лидеров и глав делегаций стран БРИКС на саммите в Казани, который продлится до 24 октября. В нем принимают участие свыше трех десятков стран.