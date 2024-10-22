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Общество «Дискредитация одного из символов русского народа». Минфин хочет ввести акцизы на квас, производитель напитка недоволен

«Дискредитация одного из символов русского народа». Минфин хочет ввести акцизы на квас, производитель напитка недоволен

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9 комментариев

Министерство финансов РФ хочет ввести акциз на квас, признав напиток сахаросодержащим. Однако президент крупнейшей компании по производству кваса «Очаково» Алексей Кочетов воспринял инициативу с сожалением и назвал ее «дискредитацией одного из символов русского народа», пишет РБК во вторник, 22 октября.

В октябре этого года Минфин предложил расширить перечень напитков, которые будут считаться подакцизными, снизив облагаемый порог с пяти до двух граммов сахара на 100 мл. В их число вошел квас. Меру хотят ввести для сокращения потребления сахара.

Инициатива вызвала недовольство у представителей бизнеса. Так, президент «Очаково» написал письмо на имя министра финансов Антона Силуанова, сообщив, что после введения акциза спрос на квас значительно снизится и люди вновь начнут пить иностранные газировки, как в 90-е. «Здоровье нации под угрозой!» — написал бизнесмен.

На что в Минфине заявили, что квас мало чем отличается от других сладких газировок. «Признание его (кваса) подакцизным товаром направлено на достижение большего эффекта в достижении целей, которые были заложены при введении акциза на сладкие напитки», – добавили в ведомстве.

Напомним, что акцизы на сладкие напитки были введены в России в июле 2023 года. Размер акциза — 7 рублей за 1 литр. В категорию этих товаров вошли напитки, упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды и содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед, если количество углеводов в их пищевой ценности составляет более 5 граммов на 100 мл.

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Минфин Акцизы Квас Очаково
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Комментарии
9
Игорь Протасов
1 час
Квасной патриотизм - 2.0
SERGEY111
50 минут
Все очевидно - сво требует продолжения банкета любым способом .
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