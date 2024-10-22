Гол Ерохина принес «Зениту» победу над «Факелом» в Кубке России

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 6-го тура Кубка России против «Факела». Встреча проходила 22 октября в Воронеже. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол забил Александр Ерохин на 44-й минуте встречи.

Для «Зенита» эта победа стала пятой в Кубке России. Благодаря ей сине-бело-голубые выиграли свою группу.

Напомним, что «Зенит» — действующий обладатель Кубка России.

Следующий матч «Зенит» проведет 27 октября в Петербурге в рамках 13-го тура РПЛ против «Локомотива».