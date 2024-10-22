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Спорт Гол Ерохина принес «Зениту» победу над «Факелом» в Кубке России

Гол Ерохина принес «Зениту» победу над «Факелом» в Кубке России

824
1 комментарий

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 6-го тура Кубка России против «Факела». Встреча проходила 22 октября в Воронеже. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол забил Александр Ерохин на 44-й минуте встречи.

Для «Зенита» эта победа стала пятой в Кубке России. Благодаря ей сине-бело-голубые выиграли свою группу.

Напомним, что «Зенит» — действующий обладатель Кубка России.

Следующий матч «Зенит» проведет 27 октября в Петербурге в рамках 13-го тура РПЛ против «Локомотива».

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Зенит Факел Кубок России Футбол Александр Ерохин
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Комментарии
1
169991062
53 минуты
Виват Ерохину ! Виват Зениту !
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