Студент СПбГУТ выпал из окна учебного корпуса на Большевиков

Студент Петербургского госуниверситета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича выпал из окна учебного корпуса на проспекте Большевиков, 22. Об этом 22 октября стало известно «Фонтанке».

«Руководство содействует в расследовании всех необходимых обстоятельств, и студенту и его семье будут оказана необходимая помощь. Пострадавшего уже увезли на скорой помощи», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе университета.

По предварительным данным, речь идет о студенте 2003 года рождения. Он приехал учиться в Петербург из Казахстана.