«Зенит» официально сыграет с «Фенербахче» под руководством Жозе Моуриньо

Футбольный клуб «Зенит» официально объявил о проведении товарищеского матча против «Фенербахче», которым руководит Жозе Моуриньо. Игра состоится 15 ноября в Стамбуле, на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», начало в 20:00 по московскому времени.

«Зенит» после 12 туров занимает второе место в РПЛ (29 очков), а «Фенербахче» после восьми матчей идет на четвертой строчке (17 очков).

Ранее соперники провели друг против друга четыре матча — в 2019-м в рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА (1:0 — поражение в Турции, 3:1 — победа сине-бело-голубых на «Газпром Арене»), в 2023-м в товарищеских матчах (2:2 — в Стамбуле, 0:0 (4:3п) — победа «Зенита» в Петербурге).