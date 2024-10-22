Медиахудожники поборются за грант на реализацию арт-проекта

В 2024 году темой конкурса стало размышление о природе времени. Куратор конкурса Христина Отс призывает художников исследовать эту сложную и многослойную категорию. «От древней философии до современной науки концепция времени издавна озадачивала и очаровывала мыслителей. Что такое время? Является ли оно лишь последовательностью событий или чем-то более глубоким?» — говорит она.

К участию приглашаются художники из России старше 18 лет. Важно, чтобы работы были оригинальными и не участвовали до этого в других конкурсах и выставках.