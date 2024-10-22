Медиахудожники поборются за грант на реализацию арт-проекта

В 2024 году темой конкурса стало размышление о природе времени. Куратор конкурса Христина Отс призывает художников исследовать эту сложную и многослойную категорию. «От древней философии до современной науки концепция времени издавна озадачивала и очаровывала мыслителей. Что такое время? Является ли оно лишь последовательностью событий или чем-то более глубоким?» — говорит она.
К участию приглашаются художники из России старше 18 лет. Важно, чтобы работы были оригинальными и не участвовали до этого в других конкурсах и выставках.
В состав профессионального жюри вошли эксперты в сфере медиаискусства: Алина Стуликова, продюсер и куратор, ведущий специалист ГМИИ им. А. С. Пушкина, Иван Пузырев, сооснователь W3rlds Immersive Platform, Ольга Вад, куратор и руководитель магистратуры Art&Science Университета ИТМО, Иван Нефедкин, директор медиа-дизайн-студии Radugadesign, Олеся Туркина, ведущий научный сотрудник Русского музея.
Подать заявки на конкурс можно до 24 ноября, а подвести его итоги планируется к 1 февраля 2025 года.
Конкурс российских медиахудожников проводится уже в третий раз — в прошлые годы победителями становились Кирилл Rave, SAVE Lab, Андре Свибович, SPLACES.STUDIO и другие авторы.