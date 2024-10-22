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Общество Медиахудожники поборются за грант на реализацию арт-проекта

Медиахудожники поборются за грант на реализацию арт-проекта

Галерея цифрового искусства «Цифергауз» в октябре начала прием заявок на ежегодный конкурс для российских медиахудожников. Участники смогут побороться за грант на реализацию арт-проекта и возможность выставить свои работы в самой цифровой галерее «Газпром нефти», которая находится на острове Новая Голландия.

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В 2024 году темой конкурса стало размышление о природе времени. Куратор конкурса Христина Отс призывает художников исследовать эту сложную и многослойную категорию. «От древней философии до современной науки концепция времени издавна озадачивала и очаровывала мыслителей. Что такое время? Является ли оно лишь последовательностью событий или чем-то более глубоким?» — говорит она.

К участию приглашаются художники из России старше 18 лет. Важно, чтобы работы были оригинальными и не участвовали до этого в других конкурсах и выставках.

В состав профессионального жюри вошли эксперты в сфере медиаискусства: Алина Стуликова, продюсер и куратор, ведущий специалист ГМИИ им. А. С. Пушкина, Иван Пузырев, сооснователь W3rlds Immersive Platform, Ольга Вад, куратор и руководитель магистратуры Art&Science Университета ИТМО, Иван Нефедкин, директор медиа-дизайн-студии Radugadesign, Олеся Туркина, ведущий научный сотрудник Русского музея.

Подать заявки на конкурс можно до 24 ноября, а подвести его итоги планируется к 1 февраля 2025 года.

Конкурс российских медиахудожников проводится уже в третий раз — в прошлые годы победителями становились Кирилл Rave, SAVE Lab, Андре Свибович, SPLACES.STUDIO и другие авторы.

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