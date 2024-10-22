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Образ жизни Работа Подарки или премия? Психолог рассказала, как мотивировать сотрудников в высокий сезон

Подарки или премия? Психолог рассказала, как мотивировать сотрудников в высокий сезон

В октябре горячая пора охватывает сферы продаж и ретейла

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Причина дополнительной нагрузки — конец года и праздничный ажиотаж

С октября по декабрь в продажах и ретейле традиционно наступает высокий сезон. Он сопровождается повышением нагрузки на всех этапах работы — от непосредственного контакта с клиентами до документооборота. В результате именно в этот период растет и риск выгорания сотрудников.

Чтобы снизить уровень стресса в команде и повысить мотивацию коллег, работодатели прибегают к разным тактикам. Однако материальное поощрение остается в приоритете. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в прошлого году 45% россиян назвали его основным стимулом.

Как правило, в высокий сезон речь идет о годовых премиях или 13-х зарплатах. Но это не всегда приносит высокие показатели в октябре или ноябре: нагрузка в этот период уже ощутима, а до выплаты еще далеко. В крупных компаниях чтобы вовлечь сотрудников на старте пиковых нагрузок, под конец года запускают розыгрыши и мотивационные программы с системой накопления баллов, за которые в конце года можно получить дополнительные «плюшки».

— Согласно теории самодетерминации, поощрение в виде зачисления очков сможет повысить внешнюю мотивацию сотрудников в краткосрочной перспективе. Другие же аспекты розыгрыша — любопытство насчет итога, повышение чувства принадлежности к рабочему коллективу как результат выполнения дополнительных задач — могут повлиять на внутреннюю мотивацию сотрудников. Так как сочетание внешней и внутренней мотивации чаще всего приводит к более успешным результатам, можно предположить, что концентрация на этом аспекте будет наиболее важна для поддержки сотрудников на рабочем месте в загруженные дни, — объяснила психолог Людмила Ефимова.

Похожий кейс есть в практике у Х5 Group, которой принадлежат «Пятёрочка» и «Перекрёсток». С 1 октября ретейлер запускает для своих сотрудников корпоративную акцию с элементом игры: участники копят баллы за выходы на работу в дни пиковой нагрузки до конца года и рекомендацию компании соискателям. Чем больше баллов, тем больше шанс победить. Проект назвали «Получка!».

— Высокий сезон — непростое время, в период пиковых нагрузок мы всегда устанавливаем дополнительную мотивацию для персонала, и «Получка» — это одна из программ, которая нацелена на поддержку и вовлеченность не только линейного, но и офисного персонала. Участники получат 5 автомобилей, 5 квартир в Москве и 7 тысяч денежных премий, — рассказала директор по управлению персоналом и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка» Ольга Жирнова.

По словам Людмилы Ефимовой, сотрудники будут охотнее участвовать в таких программах, если доверяют работодателю. Неденежная мотивация тоже приносит высокие результаты, но применять ее на практике сложнее. Эффект, по мнению психолога, будет недолгосрочным, но сможет повлиять на результаты до конца года.

К способам неденежной мотивации относят, например, повышение комфорта на рабочем месте, корпоративные мероприятия, обучение, а также публичная похвала.

Например, Страховой дом ВСК устанавливает в офисах онлайн-табло с показателями производительности каждого сотрудника. Это сделано для того, чтобы работник видел чужой прогресс и чувствовал мотивацию работать лучше.

Стимул в виде одобрения со стороны коллег работает, но такая тактика подходит не всем. По словам психолога, велика вероятность, что постоянное повышение производительности станет самоцелью и только ускорит выгорание. Чтобы избежать этого, необходимо проводить мероприятия по тимбилдингу.

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