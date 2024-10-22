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Происшествия В Петербурге суд обязал владельца алабая выплатить сто тысяч за укусы питомца

В Петербурге суд обязал владельца алабая выплатить сто тысяч за укусы питомца

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6 комментариев

Калининский районный суд Петербурга рассмотрел иск Ершовой о взыскании морального вреда за нападение собаки, принадлежащей Сухотину. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Во Всеволожском районе Ленобласти 18 августа 2020 года на женщину напал алабай, сбив ее с ног, укусив за руку и протащив по земле. В результате нападения Ершова получила травмы, в том числе выбитый зуб. Также был разбит телефон и повреждён фитнес-браслет. В связи с этим истец попросила суд взыскать с ответчика 500 000 рублей в качестве компенсации за моральный вред.

Между тем ответчик рассказал, что в день нападения он собирался посадить питомца на цепь после прогулки, отметив, что алабай был в наморднике и на поводке. В то же время мимо ворот его дома проходила Ершова с палками для скандинавской ходьбы. Увидев собаку, женщина, несмотря на предупреждения, начала размахивать палками, чем и спровоцировала собаку.

Как пишут в пресс-службе, в ходе проверки выяснилось, что алабай, принадлежащий Сухотину, не содержится в вольере и свободно гуляет по двору. Так, из-за незакрытых ворот собака выбежала с территории дома и напала на Ершову.

Также сообщается, что на судебном заседании ответчик не присутствовал и отправил вместо себя представителя. Он представил отзыв на иск, отметив, что Ершова активно занимается скандинавской ходьбой, что свидетельствует о её хорошем физическом состоянии. В связи с этим представитель ответчика не согласился с требованиями истца о выплате 500 000 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, посчитав выплату завышенной.

Суд заключил, что вина за причинение морального вреда считается доказанной, пока не будет опровергнута. При этом определять степень вреда здоровью не обязательно — его наличие достаточно для компенсации морального ущерба.

«В данном случае судом установлено, что собака ответчика породы „среднеазиатская овчарка“ (алабай) крупного размера находилась без намордника, подбежала к истцу, сбила Ершову с ног, стала кусать за руку и волочить по земле», — говорится в сообщении.

Как итог — суд обязал Сухотина выплатить Ершовой компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.

Ранее домашняя собака семьи из Невского района Петербурга напала на девочку-подростка. Как стало известно «Фонтанке», пес вцепился в лицо ребенка, матери девочки пришлось закрыться в комнате, на руках у женщины также был грудничок.

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Комментарии
6
Слава России!
1 час
всего то? дай бог следующий будет судья или ей близкий человек, аминь.
Koma2024
1 час
Мало, суд несправедливый
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