Кипяток бил из-под земли на проспекте в Выборгском районе

Кипяток бил из-под земли около дома № 40 по 2-му Муринскому проспекту в Выборгском районе Петербурга днем 22 октября. Сейчас на месте работают специалисты ГУП «ТЭК СПб». О произошедшем «Фонтанке» рассказали в пресс-службе компании.

В районе 11:20 местные жители сообщили о прорыве трубы на указанном участке. Примерно через 40 минут теплоэнергетики локализовали дефект. Сейчас специалисты продолжают работать на месте.

«Работы на изношенном участке теплосети планируется закончить 23 октября в 01:00, но специалисты постараются завершить ремонт в максимально короткие сроки», — уточнили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб». В компании отметили, что горячую воду и отопление в домах отключать не пришлось.