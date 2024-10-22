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Происшествия Кипяток бил из-под земли на проспекте в Выборгском районе

Кипяток бил из-под земли на проспекте в Выборгском районе

2 365
4 комментария

Кипяток бил из-под земли около дома № 40 по 2-му Муринскому проспекту в Выборгском районе Петербурга днем 22 октября. Сейчас на месте работают специалисты ГУП «ТЭК СПб». О произошедшем «Фонтанке» рассказали в пресс-службе компании.

В районе 11:20 местные жители сообщили о прорыве трубы на указанном участке. Примерно через 40 минут теплоэнергетики локализовали дефект. Сейчас специалисты продолжают работать на месте.

«Работы на изношенном участке теплосети планируется закончить 23 октября в 01:00, но специалисты постараются завершить ремонт в максимально короткие сроки», — уточнили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб». В компании отметили, что горячую воду и отопление в домах отключать не пришлось.

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Комментарии
4
282173834
2 часа
из года в год там рвет
KVetka
1 час
Напротив дома 17 по Сапёрному из люка пар идёт уже месяца 3.
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