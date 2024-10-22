Продажи GloraX за три квартала 2024 года удвоились и достигли 20,2 млрд рублей

За первые три квартала этого года компания GloraX увеличила продажи вдвое — в денежном выражении они достигли 20,2 млрд рублей. Объем заключенных договоров за период вырос в 2,1 раза год к году, до 82,4 тыс. кв. м. Количество заключенных договоров увеличилось в 2,4 раза до 2,1 тыс.



Что касается первого полугодия 2024 года, то за этот период компания GloraХ увеличила выручку в 3,7 раза до 12,9 млрд рублей. На рост показателей заметно повлияла региональная экспансия — региональное присутствие компании расширилось в два раза и теперь охватывает десять городов. Как отметил вице-президент блока экономики и финансов компании Глеб Шурпик, увеличить выручку помогли быстрый запуск и строительство проектов.



По итогам полугодия общая площадь проектов компании увеличилась в 2,5 раза относительно прошлого года до 7,2 млн кв. м, а чистая продаваемая площадь выросла в 2,6 раза до 5 млн кв. м. С учетом недавно приобретенного проекта в Туле к нынешнему моменту общая площадь проектов увеличилась до 7,4 млн кв. м.



Чистая прибыль компании за первое полугодие выросла в 11,7 раз до 626 млн рублей — против 53 млн рублей за первое полугодие прошлого года.



— В 2022 году мы сделали стратегическую ставку на региональную экспансию, которая уже начала приносить результаты, — отметил президент компании GloraX Дмитрий Кашинский. — Основной рост пришелся на текущий год: мы в два раза увеличили продажи за девять месяцев этого года в сравнении с прошлым годом.

