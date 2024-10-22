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Афиша Plus Наука Биолог расскажет, как человек и еда нашли друг друга

Биолог расскажет, как человек и еда нашли друг друга

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Мы адаптировали еду к особенностям своего организма или она адаптировала нас, заставляя приспосабливаться? Имеет ли палеодиета действительно что-то общее с пропитанием человека эпохи палеолита? И вообще — есть ли у модных диет эволюционная основа? Узнаем 26 октября в «Зануде». 16+

Чтобы понять, что человек — существо всеядное, достаточно посмотреть на его зубы. В отличие от клыков строгих хищников, наши клыки не длинные и не острые. Они (как и резцы, и моляры) позволяют «разделываться» с мясом, но также — грызть растительную пищу. Если бы человек в свое время не научился делать каменные орудия, то добывать мясо (а следовательно, и получать из него определенные питательные вещества) было бы сложнее. А когда древние люди научились термически обрабатывать пищу, они фактически отдали часть процессов пищеварения «на аутсорс», огонь делал часть тяжелой работы: в приготовленной еде сложные питательные вещества становились доступнее для организма, человек получал больше энергии с меньшим количеством съеденного — росли не только мышцы, но и мозг, очень энергозатратный орган.

Подробности узнаем 26 октября на лекции «Биологическая адаптация к еде» Михаила Никитина, старшего научного сотрудника НИИ физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского, автора книги «Происхождение жизни: от туманности до клетки». Встречаемся в лектории бара «Бухарест» (Бухарестская ул., д. 114/1). Начало в 20:30.

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Палеодиета Диета
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