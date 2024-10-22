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Бизнес Пресытились свининой. В России снизятся объёмы производства мяса

Пресытились свининой. В России снизятся объёмы производства мяса

2 883
33 комментария

В России снизятся темпы выпуска свинины. Причиной стало перенасыщение российского внутреннего рынка этим мясом, пишет 22 октября «Коммерсантъ».

По данным исследования Национального союза свиноводов (НСС), в России к концу этого года производство свинины составит около 6,2 млн тонн, что на 3,3% больше, чем в прошлом году. Тем не менее, по словам гендиректора НСС Юрия Ковалева, в 2025 году ожидается лишь 1,2% роста, что значительно ниже предыдущих показателей в 5–10%.

Согласно оценкам НСС, потребление свинины в России достигло рекордных показателей за последние 30 лет — 31 килограмм на человека, а это на 33% больше, чем в 2015 году. Между тем рос не только спрос, но и цена. К сегодняшнему дню стоимость свинины увеличилась на 20–25%.

Как объясняет Юрий Ковалев, в 2018 году стало ясно, что спрос на свинину в стране удовлетворен, поэтому рынок решил снизить темпы роста производства этого мяса, чтобы избежать избытка товара. Партнер консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина считает, что замедление роста производства свинины связано с маркетингом. Данные показывают, что рентабельность свиноводства упала почти вдвое в 2022 году, до 10,4%, но в 2023 году уже повысилась до 25,9%.

В ГК «Агроэко», производящей свинину под одноименным брендом, сообщили о продолжении реализации ранее запущенных инвестпроектов. Несмотря на насыщение внутреннего рынка, потребление свинины на душу населения растет, что может способствовать увеличению производства, уточняют в «Агроэко». Между тем в настоящее время главный приоритет компании — повышение объемов экспорта: к концу 2024 года ожидается, что поставки вырастут до 30 тыс. тонн, что вдвое больше по сравнению с 2023 годом.

Согласно данным НСС, экспорт свиноводческой продукции из России в январе — августе увеличился на 16%, достигнув 186,3 тыс. тонн. Тем не менее Юрий Ковалев считает, что такие темпы роста недостаточны для увеличения объемов выпуска свинины.

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Комментарии
34
Kit.
2 часа
Новые граждане свинину не едят?
Андрей_спб
2 часа
Перед светофором останавливаются два авто - Рено Логан и Ламборджини. Водитель Логана крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборджини: - Ну как тачка вообще? Не ломается? - Да, вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь? - Да смотрю, что-то не очень их народ берет...
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