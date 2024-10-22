Жить обычной жизнью. Как фонд AdVita помогает детям после лечения онкологии

Участники программы «Семейные выходные» благотворительного фонда AdVita Источник: Наталья Очева







Благотворительный фонд AdVita провел выездную программу для семей, где долгое время ребенок проходил лечение от рака. Такая терапия может занимать годы и требует от родителей больших вложений сил, эмоций, денег и времени. Услышать долгожданное слово «ремиссия» значит, что для семьи заканчивается сложный этап лечения, но начинается не менее сложный период возвращения к нормальной жизни. Во время «Семейных выходных» организаторы старались дать подопечным возможность провести время вместе и на три дня в обстановке игр, мастер-классов, квестов и активностей забыть о тревогах и больничной рутине.

«Мы круто повеселились с родителями»

В большой зал с аккуратно расставленными настольными играми заходят Амир и Самира Бахриддиновы с мамой и папой.

— Привет, — здоровается волонтер фонда AdVita Соня. — Давай поиграем во что-нибудь? Хочешь щупальцами доставать подводных монстриков?

Амир хватает маму за руку и спешит за волонтером. Самира с папой отправляются играть в муравьев, которых нужно спрятать от паука. Сейчас Амиру 9 лет, он ходит в школу и активно общается со сверстниками, но не так давно он долгое время лежал в больнице с мамой Мадиной.

— Мне очень понравилась игротека. Я люблю настолки, — говорит Амир. — Я отлично провел время. Мы круто повеселились с родителями!

Мадина и Амир Бахриддиновы Источник: Наталья Очева







В настольные игры семья Бахриддиновых часто играет дома. После длительного лечения, когда Мадина с Амиром лежали в палате, а Самира с папой Федей оставались дома, такой досуг стал новой возможностью проводить время вместе. После вынужденной разлуки семья работала с психологом, чтобы найти пути для возвращения к нормальному темпу жизни и вспомнить, как качественно проводить время вместе.

После окончания лечения пациентам рекомендуют беречь себя — меньше бывать в людных местах, стараться ходить в защитной маске, чтобы не подхватить инфекцию или вирус. После терапии иммунитет ослаблен, и даже обычная простуда может негативно сказаться на здоровье. Семья Бахриддиновых нашла плюсы в такой ситуации — они собрали большую коллекцию настольных игр и часто собираются на семейные игротеки дома.

Федя и Самира Бахриддиновы Источник: Наталья Очева







Для Бахриддиновых и еще семи других семей, где болел ребенок, благотворительный фонд AdVita организовал реабилитационный проект «Семейные выходные» с выездом на базу отдыха на три дня. Программа организована так, чтобы у участников была возможность провести время вместе и на какое-то время забыть о проблемах и тревогах, связанных с лечением.

— Нам нечасто удается побыть вот так всем вместе, — рассказывает Мадина. — Муж много работает. А тут мы выехали на целых три дня, ничего не отвлекает нас друг от друга.

— Давно такого не было, чтобы все вместе и так качественно и весело провели время, — добавляет папа Федя. — Все эти настолки, игры – это то, что Самира с Амиром очень любят. У нас дома мы тоже стараемся проводить время именно так.

Всего за час зал наполнился топотом, смехом и возгласами. В одной его части волонтеры с детьми на скорость собирали пирамидки из цветных колпачков, в другой — родители увлеклись стратегической игрой в походы за кристаллами, а рядом малыши наперебой кричали «Доббль!» и «Уно!»

Андрей, Катерина и Софа Шопша играют в «Доббль» с волонтером фонда Источник: Наталья Очева







Руководитель программы, координатор фонда AdVita Екатерина Балюк рассказывает, что «Семейные выходные» помогают участникам социализироваться и посмотреть друг на друга в новых позитивных условиях.

— У детей, вышедших в ремиссию после онкологического заболевания, накапливается много стресса. Родители, как правило, испытывают много тревоги за здоровье и состояние ребенка. У детей постарше часто возникают проблемы с общением со сверстниками — это не удивительно, ведь они долгое время были в изоляции в больнице. Многие ребята никогда не ходили в детский сад и находятся на домашнем обучении. Иногда к этому добавляется стеснение из-за своей внешности, изменение гормонального фона. У кого-то накаляются отношения внутри семьи между родителями и ребенком, потому что взрослые не всегда могут перестать тревожиться и опекать. Именно поэтому для семей важно оказаться в безопасном месте, где они смогут раскрыться и пообщаться друг с другом и с другими участниками. Мы вместе с волонтерами создаем среду, где им комфортно и где никто не будет их оценивать. В программе предлагаем попробовать на выбор что-то новое и необычное.

«Таких эмоций у детей я не видела!»

Одна из задач реабилитационной программы «Семейные выходные» — дать возможность семьям не только провести время вместе, но и попробовать свои силы в играх и мастер-классах отдельно друг от друга. При длительном лечении часто бывает, что мама с ребенком привыкают проводить все свободное время вместе — они постоянно находятся рядом в палате, вдвоем выходят на прогулки, после выписки в основном находятся дома. В программе реабилитационного проекта есть интеллектуальная игра, где семьи распределяются на команды: отдельно мамы, отдельно папы и отдельно — дети. Так за одним столом оказались братья Салим и Карим и их друг Саша. Споря и оживленно перебивая друг друга, мальчики отвечали на вопросы. У ребят было преимущество перед другими командами — они легко договаривались при выборе ответов, потому что знакомы друг с другом больше шести лет. Так вышло, что Салим и Саша подружились в больнице, а после выписки проходили обследования и приезжали на диагностику уже семьями. Так и Карим подружился с Сашей.

Салим, Карим и Саша отвечают на вопрос в интеллектуальной игре вместе с волонтером Сережей Источник: Наталья Очева







Обычный протокол лечения в случае Салима не давал положительной динамики, поэтому врачи рекомендовали провести трансплантацию костного мозга. Донором для мальчика стала его мама Лариса. После пересадки у Салима появилась реакция «трансплантат против хозяина» — осложнения распространились на кожу, слизистые, появился синдром сухого глаза. Несмотря на это, он окончил пятый класс в онлайн-школе, больше всего любит уроки истории и окружающего мира. Салим, Карим и Лариса — постоянные гости на мастер-классах и экскурсиях, которые регулярно проводит фонд AdVita. Мальчики хорошо ладят, а Карим, хоть и младше на два года, часто заступается за брата. Из-за особенностей во внешности Салиму бывает сложно общаться со сверстниками, но во время «Семейных выходных» он быстро включился в процесс. Лариса отметила, что у мальчиков даже не было периода адаптации и привыкания.

— Вообще мы в первый раз вышли с детьми в такой социум — с игровой программой, с выездом за город. Салим и Карим так легко пошли на контакт! Они просто глаза широко открывали и даже не говорили «нет». И после каждого блока программы спрашивали у меня, можно ли это еще продлить и остаться подольше. Для меня откровение, что дети могут быть настолько вовлеченными. Мне как маме было интересно их просто снимать со стороны, потому что я таких эмоций не видела. Особенно у Салима. Я не видела раньше, что он может так искренне вовлекаться. Он и кричал от радости, и проявлял инициативу, и азарт испытывал… Просто позволял себе быть спонтанным. У него даже лицо светилось! Сын во время «Семейных выходных» открылся для меня со стороны, которую я пока очень мало знаю, но хочу продолжить узнавать.

Салим полностью на домашнем обучении и посещает занятия только онлайн. Лариса рассказывает, что возможности провести время со своими сверстниками у сына почти нет. Но во время программы Салим чувствовал себя уверенно — соревновался в бросании мячиков в игре «Боча», играл с Каримом и другом Сашей в дартс и теннис, победил волонтера Диму в настольном керлинге и просто веселился вместе с ребятами.

— Мы ограничены в общении совсем. Тут большая удача, что Салим смог провести время со своими сверстниками. Мы попали на программу с нашим другом Сашей, с которым уже шесть лет вместе лечимся в одной клинике. Для мальчиков было ценно, что они смогли объединиться в одном пространстве, в одних и тех же условиях доброжелательности и принятия. И они просто кайфовали все три дня. Обычно сыновья тяжело идут на какие-то мероприятия. Вот если куда-то в больницу позвать на мастер-класс или игротеку — не пойдут. Потому что стены и обстановка ассоциируются с лечением и даже на какие-то яркие события их не затащить. А здесь — природа, свежий воздух, неформальная обстановка и доброжелательное отношение. Все это сыграло большую роль и, конечно, дало результаты.

Салим, Лариса и Карим Мухаметгалеевы Источник: Наталья Очева







Когда Карим понял, что наступил финальный день программы, он спросил у волонтеров: «А можно, это не будет заканчиваться?» Проект длится только три дня, но за это время организаторы стараются выстроить динамику так, чтобы каждый член семьи мог сконцентрироваться и на себе, и на общении с родными.

— Для нас было важно, что участники даже за такой короткий срок заметили изменения в себе и в своих близких, — отмечает руководитель программы Екатерина Балюк. — Для меня ценными стали слова одного из пап — он сказал, что впервые в жизни смог полностью отпустить контроль и ничего не решать, а просто проводить с детьми каждую минуту своего времени. Другой папа, который изначально вообще не понимал, зачем ему нужно участвовать в программе, в итоге поразил свою жену и детей тем, что приходил на все активности (даже заранее!) и принимал участие. Ребята в свою очередь делились с нами, что никогда не видели родителей такими: папа в костюме Робин Гуда и мама с короной и волшебной палочкой могут с тобой играть, как будто они сами дети.

Семья Петровых выполняют задание от волонтера Источник: Наталья Очева







Мадина и Федя Бахриддиновы строят карту волшебного мира Источник: Наталья Очева







«Петя не хочет теперь уезжать»

Перед Петей целая ярмарка мастер-классов – витражи, конструктор из зубочисток, создание картин из гвоздей, шитье игрушек из носков, выжигание по дереву. Он с папой Ильей и мамой Ритой отправляется мастерить свечи из вощины. Обычно мальчик очень сосредоточенно подходит к каждой новой активности – на квесте он долго размышлял, хочет ли пойти с пиратами на поиски клада или лучше останется с родителями, на игротеке выбирал спокойные настолки, чтобы поиграть вместе с мамой.

Пете шесть лет, из-за длительного лечения и последующих ограничений он не ходил в детский сад. Родители тревожатся за здоровье сына и стараются не посещать слишком людные места. Но за время «Семейных выходных» Петя стал с интересом отзываться на предложения поиграть и подружился с двумя Женями и Самирой. А еще с радостью проводил время с волонтерами.

— Смотри, этими веточками можно не только украшать свечи, но и щекотаться! — сообщает о своем открытии волонтер Света.

— Дай и мне попробовать! — улыбается в ответ Петя и сразу идет тестировать щекотание на себе и папе.

Петя мастерит свечу с веточками на мастер-классе Источник: Наталья Очева







Андрей, папа Пети, тоже делает свечу, но уже с золотым декором Источник: Наталья Очева







На программе Петя подружился и с волонтером Серафимой. Они вместе играли в настольный керлинг, мини-гольф и строили огромные башни из бумажных стаканчиков.

— Так сложилось, что мы сразу нашли общий язык. Однажды во время обеда Петя сам подошел к волонтерскому столу и протянул мне листок с текстом, написанным его детским почерком. Я не сразу разобрала и попросила его прочитать. Он озвучил нам стишок про кошку Мурку – или ее «жизнеутверждение», как подписал сам Петя. Это было очень трогательно! Он умный и рассудительный, немного даже серьезный мальчик. Всегда может прямо сказать, если ему что-то не нравится. И мне было очень приятно, что на программе нам удалось подружиться и весело провести время. Когда перемены в участниках происходят на твоих глазах в реальном времени, ощущаешь большую радость и благодарность, что ты причастен к этому.

Из жизнеутверждения кошки Мурки

Мурка задумчиво в небо глядит.

Может быть, там колбаса пролетит?

Мысль, что бывают еще чудеса,

Даже приятней, чем колбаса.

«Жизнеутверждение» подхватили волонтеры и координаторы «Семейных выходных» и отмечали для себя свои чудеса — динамику отношений внутри семей и их искреннее желание пробовать что-то новое.

Рита, Илья и Петя Алекторовы Источник: Наталья Очева







— Петя не хочет теперь уезжать, — улыбается мама Рита. — Ему очень понравилась игротека. Мы даже посмотрели, какие настолки можем приобрести себе, чтобы дома также играть вместе. Много идей взяли на вооружение. Наверно, мы никогда не попробовали бы такие активности и игры, если бы не проект фонда.

— И я в пиратов очень весело поиграл! — добавляет Петя к словам мамы. — И подружился с Женей. И с еще Женей подружился.

«Такие моменты сейчас особенно ценны»

Несмотря на то, что участники проекта в ремиссии, тревога за здоровье и общая усталость от длительной терапии у родителей и детей не проходит бесследно. Для восстановления «нормальности» жизни часто семьи работают с психологами и учатся выстраивать взаимоотношения заново, учитывая изменившиеся обстоятельства. У каждой семьи реабилитационного проекта фонда AdVita своя уникальная история со своими особенностями, трудностями и переживаниями. Но объединяет их одно — желание переключиться и вспомнить, как весело может быть просто гулять по лесу, вместе рассматривать осенние листья на тротуаре, соревноваться в играх и слушать друг друга.

— Основная задача «Семейных выходных» в том, чтобы показать, как можно вместе отдыхать, увлекательно проводить время и узнавать друг друга с новой стороны вне обстоятельств болезни, — говорит Екатерина Балюк. — Мы надеемся, что те инструменты, которые мы дали семьям в рамках проекта, они смогут использовать в своей обычной жизни.

Уезжая, участники делились с волонтерами, что обязательно попробуют новые настольные игры, поедут вместе в отпуск или на выходных устроят соревнования по дартсу.

— Мы благодарны, что фонд AdVita провел такую программу. И это специально для нас! — делится Сергей Хачидзе, папа Саши. — Были времена, когда мы не могли себе позволить этого — было много нужд, проблем… Ну просто не до этого было. Поэтому такие моменты сейчас особенно ценны, когда мы можем в свободной атмосфере повеселиться и забыть обо всех былых проблемах.

Ася, Саша и Сергей Хачидзе Источник: Наталья Очева







Помимо выездной реабилитационной программы, фонд AdVita в течение года регулярно проводит мастер-классы, экскурсии, фотосессии, встречи и прогулки для подопечных и их семей. Пациенты едут в Петербург со всех концов страны, чтобы получить сложное многоэтапное лечение от рака. Фонд развивает направление немедицинской реабилитации, чтобы у пациентов и их сопровождающих в плотном графике терапии была возможность отвлечься от больничной рутины.

Все это фонд AdVita делает ради одного — чтобы поддерживать подопечных и их близких в трудный период жизни. Болезнь касается не только одного человека, она влияет на всю семью. И через такие мероприятия есть возможность эмоциональной поддержки и пациентов, и их близких.

— На мероприятиях мы стараемся показать, что человек не остался один, что мы рядом и даем возможность передохнуть, остановиться и подумать о себе и своих желаниях. Все это оказывает положительное влияние на ход лечения и дает силы идти дальше.