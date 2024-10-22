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Общество Происшествия Младенец чудом не пострадал из-за сброшенного с высоты пакета с мусором в Мурино

Младенец чудом не пострадал из-за сброшенного с высоты пакета с мусором в Мурино

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16 комментариев

Пакет с мусором, сброшенный с высоты многоэтажного дома, едва не причинил вред спящей в коляске девочке. Как рассказал 22 октября «Фонтанке» ее отец, пакет выбросил ребенок, его мотивацию еще предстоит выяснить.

«После публикации в домовых чатах родители вышли со мной на связь и извинились. Поэтому решил в полицию не обращаться. Почему бросил — не знаю. Может, узнаю на встрече с семьей виновника», — рассказал Александр.

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Он призвал родителей быть внимательнее и помнить, что их дети могут неприятно удивить подобными поступками.

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Комментарии
16
dervish
2 часа
Это результат генетики/наследственности или воспитания?
случайный_5e4ce4e84d5e3
2 часа
розги - ветви древа знаний ))
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