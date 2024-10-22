Младенец чудом не пострадал из-за сброшенного с высоты пакета с мусором в Мурино

Пакет с мусором, сброшенный с высоты многоэтажного дома, едва не причинил вред спящей в коляске девочке. Как рассказал 22 октября «Фонтанке» ее отец, пакет выбросил ребенок, его мотивацию еще предстоит выяснить.

Источник: предоставлено «Фонтанке»

«После публикации в домовых чатах родители вышли со мной на связь и извинились. Поэтому решил в полицию не обращаться. Почему бросил — не знаю. Может, узнаю на встрече с семьей виновника», — рассказал Александр.

1 из 4 Источник: предоставлено «Фонтанке»

Он призвал родителей быть внимательнее и помнить, что их дети могут неприятно удивить подобными поступками.