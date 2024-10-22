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Происшествия Семья военнослужащих из Ленобласти устроила ДТП и драку с инспектором

Семья военнослужащих из Ленобласти устроила ДТП и драку с инспектором

4 946
15 комментариев

Полиция во Всеволожском районе Ленинградской области задержала семью из трех человек — отца, мать и сына, устроивших ДТП и драку с инспектором ГАИ. Как выяснил 47news, все трое — военнослужащие.

В дежурную часть УМВД попали подполковник Минобороны РФ, младший сержант и инструктор танкового полигона. В ночь на 22 октября они, передвигаясь на УАЗе, устроили ДТП на трассе Сертолово — Огоньки. В их «буханку» врезался Geely с 69-летним водителем за рулем.

Это могло быть рядовое ДТП, если бы не действия семьи военнослужащих по приезде инспекторов. Как пишет 47news, отец семейства начал давать указания сотрудникам ГАИ и хотел погулять по проезжей части. Вместе с ним на прогулку вышла и жена. После очередной попытки выйти на дорогу и более резкой реакции сотрудников ГАИ подполковник со словами: «Здесь приказы отдаю я» ударил старшего лейтенанта полиции. Военнослужащего скрутили и доставили в отделение, пишет издание.

По информации 47news, в ДТП приняла участие семья Цой: 41-летний подполковник и начальник местного танкового полигона Александр, его 44-летняя супруга Виктория, которая служит в той же воинской части в Сертолово инструктором, и их 20-летний сын Кирилл. Он проходит срочную службу в воинской части при родителях.

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Комментарии
16
ZOS
25 минут
элита, однако
Дядя Бо
18 минут
Он проходит срочную службу в воинской части при родителях.(с).
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