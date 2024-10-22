Фестиваль скрипки охватит залы Эрмитажа и Мальтийскую капеллу

Проект Сергея Стадлера «Скрипка. Фестиваль. Санкт-Петербург» объединяет несколько концертов на лучших академических площадках города, посвященных одному музыкальному инструменту. Раскрыть для себя разные грани его возможностей можно до 28 октября. 6+

Источник: stadlerfest.ru







Помимо традиционных площадок — таких как Екатерининское собрание или Филармония, фестиваль захватил разные залы Эрмитажа. Так, 23 октября в Атриуме Главного штаба выступят «Молодые скрипичные таланты» — в исполнении Марии Лундиной, Петра Федотова, Андрея Зубенко, Даниила Бессонова и Анастасии Городниной в сопровождении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга прозвучат фантазия Франца Ваксмана на темы оперы «Кармен» Жоржа Бизе, фантазия Ефрема Цимбалиста на темы оперы «Золотой петушок» Николая Римского-Корсакова, «Кампанелла» Никколо Паганини в обработке Фрица Крейслера, фантазия Игоря Фролова для скрипки с оркестром на темы оперы «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина и многое другое.

Следующий концерт фестиваля пройдет в Большом итальянском просвете 25 октября — Сергей Стадлер сольно будет играть для всех посетителей Эрмитажа. В программе — Шуберт, Вагнер, Брамс, Малер, Р. Штраус, Иоахим, Мендельсон, а также произведения Моцарта и Бетховена. Начало в 17:30.

Наконец, на сцене Эрмитажного театра 26 октября пройдет «Опера-гала», где музыканты Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Стадлера с ансамблем «Рождество» и солистами «Петербург-концерта» исполнят арии, ансамблевые сцены и симфонические фрагменты из «Вольного стрелка» Вебера, «Тангейзера», «Летучего голландца», «Тристана и Изольды» и «Нюрнбергских мейстерзингеров» Вагнера, «Кавалера розы» и «Каприччио» Рихарда Штрауса, «Души философа, или Орфей и Эвридика» Гайдна, а также концертные арии Бетховена и увертюру «Мессинская невеста» Шумана.

Будет задействован также входящий в Эрмитаж Меншиковский дворец: там 28 октября пройдет камерный вечер к 150-летию со дня рождения скрипача Фрица Крейслера.