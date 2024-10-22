Петербурженка обвинила сына в сексуальном насилии над его четырехлетней сестрой

В Петербурге оперативники задержали 20-летнего жителя Выборгского района. Ему вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении собственной четырехлетней сестры. Заявление написала мать.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 октября, два дня назад в клинику обратилась петербурженка. Она привела на прием свою четырехлетнюю дочь. Женщина заподозрила, что ребенка могли изнасиловать. Врач никаких патологий не выявил, но о визите было доложено в полицию.

Вечером дама написала заявление, в котором указала, что в их квартире в Толубеевском проезде 20-летний сын домогался младшей сестры. По данным «Фонтанки», молодой человек прикасался своим половым органом к ребенку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант процессуально задержан. Ранее он привлекался за кражи. Три дела прекращено, по двум он находится под подпиской, оба касаются хищений товара из магазинов.