«Дядя Петя, ты дурак?» Проверьте, в какие детские мифы о здоровье вы верили зря

«Не читай в темноте — испортишь зрение», «не ешь много сладкого — будет кариес», «не ходи без шапки — будет менингит» — какими только страшилками не запугивают взрослые своих детей, чтобы они росли здоровенькими, умненькими, добропорядочненькими. И мы до сих пор убеждены в правоте многих из этих правил. Но знаете ли вы, каким из них на самом деле не стоит доверять?