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Спорт Роман Ротенберг: раньше были большевики и меньшевики, и даже между ними была конкуренция

Роман Ротенберг: раньше были большевики и меньшевики, и даже между ними была конкуренция

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8 комментариев

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал разгромную победу над «Витязем» (8 : 1). Он  отметил, что «Витязь» — быстрая команда, которая здорово играет на  контратаках.

«Поэтому, как я уже сказал перед игрой, против любой мотивации работает и побеждает командная дисциплина. Поэтому хочу благодарить нашу команду за проделанную работу сегодня. Мы здорово потренировались и здорово сыграли. Да, есть что улучшить, есть над чем работать. Сегодня мы увидели высокий уровень и солидную игру с нашей стороны, и мы понимаем наш потенциал. Но мы не показали нашу лучшую игру сегодня. Соперник сильный, каждый соперник у нас очень сильный», — заявил Роман Ротенберг.

Также главный тренер СКА прокомментировал решение президента России выдать российское гражданство канадскому хоккеисту московского «Динамо» Седрику Пакетту.

«Если гражданин другой страны хочет стать гражданином Российской Федерации, мы только приветствуем это. Я считаю, что вот эти мнения в прессе про какое-то злоупотребление — это не совсем правильно. Какое злоупотребление? У нас свободная страна. Это раньше были большевики и меньшевики. Это тоже было у нас в истории. Даже тогда была конкуренция между большевиками и меньшевиками. Правильно? Вы, кажется, помните историю нашей страны. Сейчас каждый вправе подать запрос на получение российского гражданства. И если он прошел эту процедуру, значит, у него всё в порядке, и он полноценный гражданин России», — подчеркнул Ротенберг.

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Комментарии
8
262225951
2 часа
Раньше были большевики и меньшевики, конкуренция А сейчас только Единая Россия
VKuser15335355
2 часа
Иногда лучше молчать.
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