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Спорт СКА одержал крупнейшую победу в сезоне, разгромив «Витязь» со счетом 8:1

СКА одержал крупнейшую победу в сезоне, разгромив «Витязь» со счетом 8:1

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Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя». Встреча проходила 21 октября в  Балашихе. Армейцы с  Невы выиграли со  счетом 8 : 1 (0 : 0, 3: 1, 5 : 0).

За СКА забили Сергей Толчинский (30-я минута), Энтони Деанджело (32-я), Михаил Григоренко (38-я, 42-я, 47-я), Василий Глотов (41-я), Григорий Кузьмин (42-я) и Михаил Воробьев (59-я). У «Витязя» отличились Дерек Барам (34-я минута).

После 18 матчей СКА занимает третье место в Западной конференции с 25 очками (12 побед, 6 поражений). Следующий матч петербургский клуб проведет 23 октября в Мытищах против «Куньлуня».

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