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Происшествия В Ростовской области СК разбирался в рабском труде на ферме

В Ростовской области СК разбирался в рабском труде на ферме

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2 комментария

Уголовное дело по факту использовании рабского труда (пп. «а», «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ) жителей Аксайского района Ростовской области возбудило ГСУ СК по региону 21 октября.

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что жителей незаконно удерживают и используют их труд на одной из ферм. Ежедневно они вынуждены были бесплатно выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Комментарии
2
282203669
24 минуты
Дело цапков живет, как и бывшего министра СХ
chip1
2 минуты
"Жители" мирно спивались, но нашлись люди которые решили не дать добру пропасть, в общем категорически осуждаю произвол и не законное обогащение, принуждать работать подобных "жителей" должно государство, народ должен работать, а не спиваться под забором!
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