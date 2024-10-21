В Ростовской области СК разбирался в рабском труде на ферме

Уголовное дело по факту использовании рабского труда (пп. «а», «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ) жителей Аксайского района Ростовской области возбудило ГСУ СК по региону 21 октября.
В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что жителей незаконно удерживают и используют их труд на одной из ферм. Ежедневно они вынуждены были бесплатно выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях.
Расследование уголовного дела продолжается.
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