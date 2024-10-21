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Общество Помощь с удобрениями или закидывание фекалиями? В Белоострове между соседями разгорелся конфликт

Помощь с удобрениями или закидывание фекалиями? В Белоострове между соседями разгорелся конфликт

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5 комментариев

Жители соседних домов в поселке Белоостров в Курортном районе не могут ужиться друг с другом — предметом спора сначала была дорожка, которая проходит рядом с участком других, сейчас конфликт перешел в стадию подкидывания собачьих фекалий на лопате, рассказал 21 октября Александр.

«На берегу канавы мы складывали скошенную с газона траву. Надеялись, будет компост, будет хорошая земля для окультуривания берега канавы. Я думаю, что соседям это не понравилось. И они расценили это как свалку скошенной травы. Сосед приучил, чтобы собаки также оставляли свои экскременты на этом месте. Экскременты бросают, так как знают, что ничего им не будет», — рассказал Александр, житель Белоострова.

По его словам, история конфликта уходит в 2017 год, когда они с супругой только переехали в этот дом. Жильцы остались недовольны тем, что жена Александра решила сократить путь к дому, пройдя по тропинке, вытоптанной соседями. «Сын соседа нанял экскаватор и выкопал глубокий ров. Чтобы никто не мог ходить ни с его стороны участка, ни с противоположной стороны», — пояснил собеседник «Фонтанки», отметив, что дальше соседи начали выпускать собак гулять без намордников. Следы их жизнедеятельности можно было обнаружить возле канавы у дома Александра.

На видео, предоставленном «Фонтанке», видно, как за одно утро женщина в синем халате скинула в канаву что-то пять раз. Мы связались с соседом, который удивился звонку корреспондента.

— Это фантазии, конечно. У нас они испражняются на своем участке, — ответил мужчина.

— А где столб и рядом канава, это тоже ваш участок?

— Столб, рядом канава, столб и канава… Слушайте, я не знаю, они в лес убегают. Там все дела делают. Я вместе с ними в лесу гуляю. В лесу можно испражняться, нет?

— Ну, я думаю, можно, но за ними нужно убирать. Вот вы убираете за собаками?

— Конечно, убираем.

— На видео они не в лесу, а рядом с дорогой свои дела делали.

— Ну, рядом с дорогой. Если один раз испражняются, ничего страшного. Уберем. Проблем нет.

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Комментарии
5
Сила в Правде!!
2 часа
других новостей кроме как про собак и ротенберга в городке нет красота. хе-хе.
DMaster
2 часа
Кидание какашками - это традиционная русская забава, не только в садоводствах.
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