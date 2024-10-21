Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

ю-з.

 762мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,09
EUR 104,40
Распил или помощь бизнесу?
Сколько лет копить на квартиру
Промышленный Петербург
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Такая золотая осень
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Блогера Камикадзе Ди* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Блогера Камикадзе Ди* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

549
3 комментария

Тверской суд Москвы заочно приговорил блогера Дмитрия Иванова* (Камикадзе Ди) к восьми годам колонии за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ. Об этом 21 октября сообщил ТАСС.

Отбывать наказание блогеру назначили в колонии общего режима с момента, когда он будет экстрадирован или задержан на территории России. В течение 4 лет Иванову* запрещено администрировать сайты.

Причиной для уголовного преследования в отношении Камикадзе Ди* стали его ролики на YouTube, следует из материалов дела, опубликованных 17 и 18 марта 2022 года, где рассказывается о событиях в Мариуполе. Поводом также стали слова Иванова* об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой.

*Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди) внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Камикадзе Ди Фейки об армии
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Заливщик голосовых планок
17 минут
Это патамушта он не Губернатор!
Сила в Правде!!
13 минут
а про захарову неужто новое что сказал
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
Новости компаний
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Новости компаний
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
ТОП 5
Новости компаний
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50