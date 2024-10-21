Блогера Камикадзе Ди* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Тверской суд Москвы заочно приговорил блогера Дмитрия Иванова* (Камикадзе Ди) к восьми годам колонии за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ. Об этом 21 октября сообщил ТАСС.

Отбывать наказание блогеру назначили в колонии общего режима с момента, когда он будет экстрадирован или задержан на территории России. В течение 4 лет Иванову* запрещено администрировать сайты.

Причиной для уголовного преследования в отношении Камикадзе Ди* стали его ролики на YouTube, следует из материалов дела, опубликованных 17 и 18 марта 2022 года, где рассказывается о событиях в Мариуполе. Поводом также стали слова Иванова* об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой.

*Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди) внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.