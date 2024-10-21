«Начальник сказал сначала разгрузить, потом ремонтировать». На Васильевском заметили едва едущий самосвал с лопнувшими колесами

На Васильевском острове Петербурга вечером 21 октября заметили интересную транспортную картину. Перегруженный самосвал «КАМАЗ-6520» двигался по новому асфальту 2-й и 3-й линий В. О. с двумя лопнувшими колесами, сообщили очевидцы «Фонтанке».

Грузоподъемность такого самосвала достигает 20 тонн. Переполненный грузовик «полз» на двух колесах по петербургским дорогам около полутора километров, передает слова водителя самосвала свидетель происходившего. Причина, по которой транспортному средству пришлось двигаться таким образом, — указ начальства.

На кадрах можно заметить, как сначала грузовик очень медленно передвигается по линиям В. О., собирая неодобрительные взгляды прохожих и проезжающих автомобилистов. Затем водитель самосвала выходит из салона, чтобы посмотреть на масштаб поломки: шина почти полностью слетела с диска.