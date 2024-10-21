Президент подписал указ о создании комиссии по генетическим ресурсам микроорганизмов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов микроорганизмов. Документ 21 октября опубликован на портале правовых актов.
Согласно указу, главными задачами межведомственной комиссии станет рассмотрение вопросов формирования и обновления национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов, утверждение методов их хранения и использования, а также определение условий доступа к образцам. В документе отмечается, что такая деятельность должна будет финансироваться.
Помимо этого в рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы предлагается развивать научные школы в области генетики микроорганизмов.
Организационную и информационную поддержку работы комиссии будет обеспечивать Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». В саму комиссию входят президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, директор департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Вулар Багиров, а также заместитель директора департамента ветеринарии Минсельхоза Евгения Белошапка.
Указ президента России Владимира Путина вступает в силу со дня подписания документа.
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