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Общество Президент подписал указ о создании комиссии по генетическим ресурсам микроорганизмов

Президент подписал указ о создании комиссии по генетическим ресурсам микроорганизмов

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3 комментария

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов микроорганизмов. Документ 21 октября опубликован на портале правовых актов.

Согласно указу, главными задачами межведомственной комиссии станет рассмотрение вопросов формирования и обновления национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов, утверждение методов их хранения и использования, а также определение условий доступа к образцам. В документе отмечается, что такая деятельность должна будет финансироваться.

Помимо этого в рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы предлагается развивать научные школы в области генетики микроорганизмов.

Организационную и информационную поддержку работы комиссии будет обеспечивать Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». В саму комиссию входят президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, директор департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Вулар Багиров, а также заместитель директора департамента ветеринарии Минсельхоза Евгения Белошапка.

Указ президента России Владимира Путина вступает в силу со дня подписания документа.

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Комментарии
3
HappySkull
26 минут
Все самые ценные микроорганизмы сосредоточены в 600 км на юго-запад от СПб
Заливщик голосовых планок
53 минуты
Комиссия это хорошо! Комиссия это правильно!
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