Президент подписал указ о создании комиссии по генетическим ресурсам микроорганизмов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов микроорганизмов. Документ 21 октября опубликован на портале правовых актов.

Согласно указу, главными задачами межведомственной комиссии станет рассмотрение вопросов формирования и обновления национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов, утверждение методов их хранения и использования, а также определение условий доступа к образцам. В документе отмечается, что такая деятельность должна будет финансироваться.