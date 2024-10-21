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Город Тихорецкий ограничат до весны. Где еще ждать пробок из-за работ

Тихорецкий ограничат до весны. Где еще ждать пробок из-за работ

Ремонт дорог и работы на сетях с 21–23 октября ограничат или перекроют движение транспорта в пяти районах Петербурга. В частности, на пару дней перекроют 14–15-ю линии Васильевского острова и ограничат улицы Коммуны и Ленсовета, а на Тихорецком водителей потеснят до весны.

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1 комментарий

Василеостровский район

Ремонт дороги с 23 по 24 октября изменит схему движения в районе 14–15-й линий В.О., сообщает 21 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. На этот срок:

  • закроют проезд по участку 14–15-й линий В.О. от Камской улицы до тупика;

  • ограничат движение на участке от Камской улицы до Среднего проспекта В.О. с закрытием проезда в направлении от Камской к Среднему;

  • перекроют Неманский переулок у пересечения с 14–15-й линиями В.О.

Объехать участки можно будет по Среднему проспекту В.О., 16–17-й линиям В.О., набережной Лейтенанта Шмидта и Камской улице. Также напомним, что до 25 ноября ограничен проезд по участку 14–15-й линий В.О. от набережной Лейтенанта Шмидта до тупика у реки Смоленки.

Выборгский район

С 22 октября этого года и до 20 марта 2025 года из-за реконструкции канализационной сети ограничат движение по Тихорецкому проспекту от Северного проспекта до Светлановского проспекта.

Красногвардейский район

С 23 по 25 октября для строительства газопровода ограничат движение по улице Коммуны от 2-й Жерновской улицы до 1-й Жерновской улицы.

Московский район

С 21 по 26 октября из-за ремонта дорожного покрытия ограничено движение по улице Ленсовета от Авиационной улицы до улицы Фрунзе.

Петроградский район

С 23 октября 2024 года до 16 апреля 2025 года ограничат проезд по дороге на территории Александровского парка, возле дома 4. Там разместят временное ограждение.

А для строительства канализационной сети с 22 октября по 25 декабря ограничат проезд по Ждановской улице от Новоладожской улицы до Петровского переулка с закрытием сквозного проезда по Петровскому переулку. На этот же срок перекроют Ждановскую набережную от Ждановской улицы до Петровского переулка. Объехать можно будет по Новоладожской улице, улице Красного Курсанта и Гимназическому переулку.

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Петербург Ограничения движения транспорта Перекрытия движения
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Комментарии
1
Evil Dogooder
14 минут
Тихорецкий уже три года, наверное, из ремонта не вылезает. То одно, то другое.
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