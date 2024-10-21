Тихорецкий ограничат до весны. Где еще ждать пробок из-за работ

Василеостровский район

Ремонт дороги с 23 по 24 октября изменит схему движения в районе 14–15-й линий В.О., сообщает 21 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. На этот срок:

закроют проезд по участку 14–15-й линий В.О. от Камской улицы до тупика;

ограничат движение на участке от Камской улицы до Среднего проспекта В.О. с закрытием проезда в направлении от Камской к Среднему;

перекроют Неманский переулок у пересечения с 14–15-й линиями В.О.

Объехать участки можно будет по Среднему проспекту В.О., 16–17-й линиям В.О., набережной Лейтенанта Шмидта и Камской улице. Также напомним, что до 25 ноября ограничен проезд по участку 14–15-й линий В.О. от набережной Лейтенанта Шмидта до тупика у реки Смоленки.

Источник: ГАТИ Петербурга







Выборгский район

С 22 октября этого года и до 20 марта 2025 года из-за реконструкции канализационной сети ограничат движение по Тихорецкому проспекту от Северного проспекта до Светлановского проспекта.

Источник: ГАТИ Петербурга







Красногвардейский район

С 23 по 25 октября для строительства газопровода ограничат движение по улице Коммуны от 2-й Жерновской улицы до 1-й Жерновской улицы.

Источник: ГАТИ Петербурга







Московский район

С 21 по 26 октября из-за ремонта дорожного покрытия ограничено движение по улице Ленсовета от Авиационной улицы до улицы Фрунзе.

Источник: ГАТИ Петербурга







Петроградский район

С 23 октября 2024 года до 16 апреля 2025 года ограничат проезд по дороге на территории Александровского парка, возле дома 4. Там разместят временное ограждение.

Источник: ГАТИ Петербурга







А для строительства канализационной сети с 22 октября по 25 декабря ограничат проезд по Ждановской улице от Новоладожской улицы до Петровского переулка с закрытием сквозного проезда по Петровскому переулку. На этот же срок перекроют Ждановскую набережную от Ждановской улицы до Петровского переулка. Объехать можно будет по Новоладожской улице, улице Красного Курсанта и Гимназическому переулку.

Источник: ГАТИ Петербурга





