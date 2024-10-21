В Ленобласти стали реже покупать инвестиционное жилье и чаще — для себя

В новых жилых районах в городах-спутниках Петербурга все чаще стали покупать квартиры для собственного проживания. Как сообщают в ГК «А101», данные исследования портрета покупателя показали, что на конец 2023 года доля тех, кто приобретал квартиры «для себя», колебалась между 51 % и 60 % в зависимости от проекта, а к четвертому кварталу 2024 года их стало 57–70 %. За это же время доля инвестиционных сделок и покупок квартир для родственников снизилась с 40–49 % до 30–43 %.

