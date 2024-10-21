Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

ю-з.

 762мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,09
EUR 104,40
Распил или помощь бизнесу?
Сколько лет копить на квартиру
Промышленный Петербург
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Такая золотая осень
Рейтинги "Фонтанки"
Строительство В Ленобласти стали реже покупать инвестиционное жилье и чаще — для себя

В Ленобласти стали реже покупать инвестиционное жилье и чаще — для себя

459
Написать комментарий

В новых жилых районах в городах-спутниках Петербурга все чаще стали покупать квартиры для собственного проживания. Как сообщают в ГК «А101», данные исследования портрета покупателя показали, что на конец 2023 года доля тех, кто приобретал квартиры «для себя», колебалась между 51 % и 60 % в зависимости от проекта, а к четвертому кварталу 2024 года их стало 57–70 %. За это же время доля инвестиционных сделок и покупок квартир для родственников снизилась с 40–49 % до 30–43 %.

— Города-спутники Санкт-Петербурга становятся более популярными для личного проживания по мере появления новых районов с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой, — говорит коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова. — Если раньше Ленобласть многими воспринималась как территория сравнительно дешевой недвижимости для сдачи в аренду студентам и молодым семьям из других городов, то теперь в новых проектах уже хотят жить сами инвесторы.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Новости компаний
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Новости компаний
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50