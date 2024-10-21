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Происшествия Житель Романовки 10 минут пытался потушить проводку в очаге пожара

Житель Романовки 10 минут пытался потушить проводку в очаге пожара

Во Всеволожском районе Ленобласти короткое замыкание обернулось пожаром в квартире и госпитализацией для хозяина. Он пытался потушить огонь и надышался опасными газами.

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1 комментарий

Пожар в пятиэтажном доме в поселке Романовка вспыхнул около десяти часов вечера 20 октября, сообщает 47News. Загорелась однокомнатная квартира площадью 34 кв. м. В ней в итоге выгорели кухня и комната.

Спасатели эвакуировали из дома 12 человек. Хозяина полыхавшей квартиры госпитализировали с токсическим отравлением газами. По предварительной информации, мужчина около 10 минут провел в очаге возгорания: он пытался потушить проводку после короткого замыкания. Состояние пострадавшего оценивают как средней тяжести.

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Комментарии
1
triton1977
2 часа
У нас сегодня (Приморский р-н) из магаза возвращаюсь - стоит у парадной какое то странное устройство типа генератора, от него тянутся внутрь провода. На закономерный вопрос представитель "Жилкомсервиса" говорит, что "отапливаем такую то квартиру". Может в ситуации с недавним "блэкаутом" - когда утром были явные перепады напряжения - у соседей тоже что-то существенное "перегорело"? Или "отапливаем" в смысле оперативного ремонта системы отопления, и генератор используется для той же "сварки"?...
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