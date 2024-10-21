Житель Романовки 10 минут пытался потушить проводку в очаге пожара

Пожар в пятиэтажном доме в поселке Романовка вспыхнул около десяти часов вечера 20 октября, сообщает 47News. Загорелась однокомнатная квартира площадью 34 кв. м. В ней в итоге выгорели кухня и комната.

Спасатели эвакуировали из дома 12 человек. Хозяина полыхавшей квартиры госпитализировали с токсическим отравлением газами. По предварительной информации, мужчина около 10 минут провел в очаге возгорания: он пытался потушить проводку после короткого замыкания. Состояние пострадавшего оценивают как средней тяжести.