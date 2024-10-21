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Доброе дело Почти полтора миллиона рублей собрали гольфисты на лечение ребёнка

Почти полтора миллиона рублей собрали гольфисты на лечение ребёнка

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2 комментария

Более ста любителей гольфа собрались, чтобы помочь семнадцатилетнему подопечному фонда «свет.дети» Дмитрию Гаврилову, который борется с острым лимфобластным лейкозом.

В ходе турнира удалось собрать 1 422 900 рублей, рассказали «Фонтанке» в фонде.

«Мы проводим благотворительный гольф-турнир уже в восьмой раз и очень рады сотрудничеству в этом году с благотворительным фондом „свет.дети“. Начиная с 2016 года около 7 миллионов рублей было собрано и передано на помощь тяжелобольным детям. Помощь получили 12 детей. Огромное спасибо всем, кто помогал в организации и проведении данного и предыдущих турниров. Благодаря гольфу мы объединяемся и делаем доброе дело, спасая жизни детей», — поблагодарил спортсменов, болельщиков, партнеров учредитель Фонда развития гольфа Дмитрий Ботин.

Турнир прошёл на профессиональном 18-луночном поле круглогодичного гольф-курорта. В спортивном мероприятии приняли участие не только гольфисты-любители, но и корпоративные команды, составленные из новичков, которые сражались за отдельный корпоративный кубок. Также были разыграны призы за победу в дополнительных номинациях. Зрители турнира и гости приняли участие в мастер-классах по гольфу и состязании на «Лучший удар по гольфу».

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Все собранные средства направлены на лечение Димы Гаврилова. У подростка острый лимфобластный лейкоз. Чтобы одержать победу над болезнью, ему необходим дорогостоящий лекарственный препарат, он не входит в стандартное лечение и является индивидуальным назначением. Благодаря поддержке гольфистов сбор удалось закрыть.

«Наш фонд — это всего лишь инструмент. Мы — тот мостик, который связывает людей, желающих помочь, с теми, кто нуждается в поддержке. В этом вопросе мы представляем свою экспертизу. Мы знаем, кому помощь нужна, и уверены, что необходимая поддержка будет оказана. Благотворители — это вы. Фонд — это инструмент, с помощью которого вы можете помогать, зная, что ваши деньги дойдут до адресата», — подчеркнула директор фонда «свет.дети» Юлия Божина.

Санкт-Петербургский благотворительный фонд помощи детям с онкозаболеваниями «свет.дети» был основан в 2008 году. В программы деятельности фонда входит оказание всесторонней поддержки семьям онкобольных детей и содействие в развитии онкологических клиник Санкт-Петербурга. С момента основания фонд оказал помощь более 1100 онкобольным детям из разных городов России, а также детям других государств, имеющим необходимость лечиться в российских клиниках.

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Комментарии
2
279662540
1 час
Надеюсь, что джазисты и камазисты также не останутся в стороне.
triton1977
2 часа
Гольф, как оказывается, может быть полезен не исключительно для представителей элиты))
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