Кошелек или честь. В Петербурге шантаж интимными фото оценили в 10 лет

Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении Сосы Акобяна, признанного виновным в вымогательстве. В прошлом году он получил более миллиона от бывшей девушки, которую шантажировал интимными фото. А теперь проведет 10 лет в колонии строгого режима. Как отмечает объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 октября, Акобян вину не признал.

Летом 2023 года, если точнее, то с июля по август, Акобян терроризировал свою бывшую. Он грозился опубликовать в интернете ее неприличные фото и видео, а также разослать файлы представителям армянской диаспоры, друзьям, родственникам и так далее. За молчание мужчина требовал деньги. 9 июля он получил от потерпевшей полмиллиона, 27 июля — еще 600 тысяч. Но и этого ему было мало. Периодически он требовал от экс-возлюбленной 200 и 720 тысяч рублей. В конце концов девушка не выдержала и обратилась в правоохранительные органы.