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Финансы ЦБ предложил оставить QR-код как единственный способ оплаты для банков

ЦБ предложил оставить QR-код как единственный способ оплаты для банков

4 072
11 комментариев

Банк России предложил оставить универсальный QR-код на базе Национальной системы платежных карт (НСПК) как единственный способ для оплаты покупок и услуг в банках. Как сообщила 21 октября пресс-служба ЦБ, соответствующее предложение по изменению законодательства направлено в Минфин РФ.

Как отмечают в ЦБ, использование только QR-кода позволит банкам и торговым компаниям снизить траты на подключение разных платежных инструментов. Кроме этого, QR-код НСПК позволит принимать любые виды платежей, в том числе через различные pay-сервисы банков, СБП и цифровой рубль. Последнее — в перспективе.

Российские банки, как небольшие, так и крупные, получат равные условия по подключению к НСПК и взаимодействию с ней, отмечают в пресс-службе ЦБ.

Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин в прошлую пятницу заявил о разработке замены для сервиса Apple Pay, не работающего в России из-за санкций. Решение получит название «Волна» и полностью заменит ушедший функционал, будет работать как онлайн, так и без интернета, и на чуть большем расстоянии, чем NFC.

Новым сервисом, по словам главы НСПК, заинтересовались более 20 банков. В компании надеются, что после обкатки регуляторы начнут встраивать технологию в свои приложения.

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Комментарии
11
kelderek
1 час
Через qr код невозможно заплатить с кредитной карты - их тогда тоже в топку? Давайте вернёмся к налику тогда уж.
275640356
1 час
А тем, у кого нет смартфона, придется возвращаться к звонкой монете и носить с собой мешочки с золотом?
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