Электрички уезжают в осень. В Петербурге меняется расписание пригородных поездов

Подходит к концу дачный сезон, и электрички между Петербургом, пригородами и Ленобластью скоро укоротятся и будут ходить реже. Об этом 21 октября пассажиров предупреждают в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

С 27 октября в связи с сезонным снижением пассажиропотока изменятся размеры пригородных поездов. Также частично поменяется расписание электричек на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги.

При планировании поездок стоит проверить актуальное расписание. Сделать это можно как непосредственно на вокзалах и станциях, так и в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Яндекс.Электрички» либо на сайте СЗППК, напоминают в компании.