Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

южн.

 763мм 57%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Сколько лет копить на квартиру
Нет картошки, пусть едят батат
Промышленный Петербург
Подготовка к концу света
Такая золотая осень
Ключевая ставка вырастет?
Рейтинги "Фонтанки"
Туризм Электрички уезжают в осень. В Петербурге меняется расписание пригородных поездов

Электрички уезжают в осень. В Петербурге меняется расписание пригородных поездов

3 588
7 комментариев

Подходит к концу дачный сезон, и электрички между Петербургом, пригородами и Ленобластью скоро укоротятся и будут ходить реже. Об этом 21 октября пассажиров предупреждают в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

С 27 октября в связи с сезонным снижением пассажиропотока изменятся размеры пригородных поездов. Также частично поменяется расписание электричек на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги.

При планировании поездок стоит проверить актуальное расписание. Сделать это можно как непосредственно на вокзалах и станциях, так и в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Яндекс.Электрички» либо на сайте СЗППК, напоминают в компании.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Петербург Ленинградская область Электрички Расписание электричек
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Dr. Jones
34 минуты
На выходных в электричках давка такая, каких уже несколько лет не было. Потому что на одних направления в электричках по 8 вагонов, а на других вообще по 6. А если ещё и сами электрички сокращать, то вообще караул будет. В общем, всё для людей.
Hans-Christian
1 час
Идиоты. Что Октябрьская ЖД, что её прокладка СЗППК. Осенью-зимой наоборот больше народу, т. к. появляются студни и возвращаются из отпусков офисные сотрудники. До 95-ого года вообще на Ириновском направлении можно было не смотреть расписание, просто идти на электричку, максимум минут через 20 она была.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Новости компаний
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
ТОП 5
Новости компаний
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40