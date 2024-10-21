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Власть «Подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе». Китай сделал предупреждение США и Канаде

«Подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе». Китай сделал предупреждение США и Канаде

1 797
3 комментария

Китай выступил с предупреждением США и Канаде, заявив, что страны «подрывают» мир в Тайваньском проливе. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает Reuters.

Накануне, по данным агентства, корабли военно-морских сил США и Канады прошли через Тайваньский пролив с юга на север после того, как Китай завершил очередные военные учения в регионе. Военно-морские силы США заявили, что американский эсминец USS Higgins и канадский сторожевой корабль «Ванкувер» осуществили плановый транзит через Тайваньский пролив, «где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства».

Между тем Китай отметил, что военные корабли США и Канады «подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе». Кроме того, представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что транзит через Тайвань не является вопросом «свободы судоходства», а касается суверенитета и территориальной целостности КНДР.

«Китай решительно выступает против любой страны, которая провоцирует и угрожает суверенитету и безопасности Китая под предлогом „свободы судоходства“», — подчеркнул Линь Цзянь.

Информагентство Анадолу передает, что, по словам официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ли Си, Пекин «всегда находится в состоянии повышенной готовности и решительно защищает национальный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность». В связи с этим военно-морские и военно-воздушные силы КНР следили и контролировали проход судов через Тайваньский пролив.

Минобороны Тайваня, в свою очередь, уточнило, что корабли США и Канады двигались с юга на север, а ВС острова осуществляли наблюдение за происходящим.

Напомним, Китай считает остров Тайвань частью своей территории, однако де-факто там есть своя администрация, которая не считает себя частью КНР. Весной власти Китая сообщили о завершении двухдневных военных учений у берегов острова. Китайские военные заявляли ранее, что их учения будут «наказанием за сепаратизм и стремление к независимости». Китайские государственные каналы во время учений показывали ролик о том, как по Тайваню будут наноситься массированные ракетные удары перед началом полномасштабного вторжения на остров. В мае войска Тайваня были приведены в состояние повышенной готовности на время китайских учений. Президент Лай Циндэ поклялся защищать остров на фоне учений Китая.

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Комментарии
3
266189835
2 часа
последнее китайское предупреждение
Слава России!
1 час
так то китай могут обратно откинуть к производству риса и всё.
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