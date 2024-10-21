«Не удивляйтесь, что мужчины вас не замечают»: стилист объяснила, зачем следить за модой

Стилист объясняет, зачем следить за модой Источник: Тамара Оганесян







Одни читатели спрашивают, зачем мы оцениваем наряды звезд, другие сообщают о том, что тексты об одежде им неинтересны (количество просмотров говорит об обратном). И в редакции UFA1.RU задумались: а что такое мода и зачем за ней следить? Вдоволь наспорившись, пошли за ответом к стилисту Тамаре Оганесян.

Далее — от первого лица.

«Мода — это не про тебя. Это — про каждого»

Те, кто не следит за модой, часто оправдывают себя старой поговоркой: «Встречают по одежке, провожают по уму». Всё так. Но почему вы, такой умный, лишаете окружающих удовольствия встретить вас должным образом, а себя — шанса произвести правильное впечатление?

За первые три секунды человек может принять решение: приятны ли вы ему и захочет ли он иметь с вами дело. Ваш внешний вид — способ сказать о себе, не открывая рта. Ровный тон кожи и белые зубы говорят о том, что вы здоровы, ухоженные волосы — значит, следите за гигиеной, фигура — о том, как у вас с дисциплиной.

Мода — тоже язык. Эта индустрия одной из первых реагирует на изменения в мире. Следуя ей в одежде, вы транслируете окружающим, что также и следите за тем, что происходит в обществе. Кто активнее всех реагирует на моду? Молодежь. Почему? Потому что мир ей интересен. Вам мир интересен?

Мода циклична, но она не повторяется. Тамара Оганесян Стилист

Когда некоторые упираются и говорят, что им нравятся рубашки, которые придумали давным-давно, и больше ничего не надо, хочется ответить: «Раньше были кареты, но ты ездишь на машине». Авто — признак статуса, и если вы приедете на собеседование на дорогой, современной машине, то вас встретят соответствующе. Если же попросите подать карету, то к вам в лучшем случае отнесутся с осторожностью.

Сможет ли креативно подойти к созданию проекта архитектор или ландшафтный дизайнер, который одет в чёрт-те что? Если человек застрял в прошлом, то, пожалуй, и современных решений от него ждать не станут. Стоит ли надеяться на творческий подход в работе от того, кто себя не может оформить творчески?

Какого риелтора вы выберете — того, который одет так, будто выполз из сундука и проверяет сводки о недвижимости по пейджеру, или агента в современном костюме со смартфоном? По первому сразу видно, что он отстал от времени и вряд ли раньше всех добудет вам выгодное предложение.

Вот и не удивляйтесь, что мужчины не обращают на вас внимания. Обращают — но когда видят тот самый сарафан, доставшийся вам по наследству, вспоминают, что надо позвонить бабушке.

Не удивляйтесь, что босс не повышает вас. Он ценит ваши старания, но на должность нужен человек, который сможет на переговорах убедить клиента в том, что у вас инновационная фирма, а не музей.

Антон Чехов говорил, что в человеке всё должно быть прекрасно — и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Разумеется, одежда — не главное, но при прочих равных тетя с химзавивкой и в пиджаке, у которого пуговицы не сходятся на груди, проиграет.

То, как вы себя одеваете, показывает то, как вы к себе относитесь. Тамара Оганесян Стилист

Многие нашли еще одно оправдание — «Мода циклична», а раз так, то незачем следить за ней, ведь всё возвращается снова и снова, как в беге по кругу. Однако мода именно циклична, а не повторяется. На каждом новом витке — не возвращение старых, уже известных, трендов, а их новое прочтение.

Необязательно гнаться за модой, обчищая прилавки бутиков всякий раз, когда выходит новая коллекция. Но следить за модой полезно, тогда вы знаете основные паттерны, понимаете, что с чем комбинируется и как сочетается. Так вы можете улучшить чувство стиля в целом и создать индивидуальный образ.

Одной из икон стиля считается Ким Кардашьян (американская актриса и бизнесвумен. — Прим. ред.), у которой миллионы подписчиков и на такие же суммы контракты с ведущими брендами. Добилась бы она этого, если бы выглядела так, словно только что сошла с самолета Ереван — Лос-Анджелес?

То, как вы себя одеваете, показывает то, как вы к себе относитесь, и то, какого отношения к себе ждете и какое неприемлемо. Допустим, дама, которая переживает развод, через модную одежду может напомнить себе о том, что умеет быть красивой. Точно так же и мамочка, которая проходит более приятный (но тоже непростой) период декрета, должна не забывать о том, что она — женщина и достойна выглядеть прекрасно.

Зная модные тренды, вы можете выделиться из толпы, проявить себя, показать, что не боитесь сиять. Вас «встретят» по одежке и тогда уже присмотрятся к вашему уму.