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Бизнес Общество Российские магазины заинтересовались несовершеннолетними сотрудниками

Российские магазины заинтересовались несовершеннолетними сотрудниками

3 032
12 комментариев

Наблюдающийся в российских торговых сетях и предприятиях общественного питания дефицит кадров способствовал активному привлечению сотрудников в возрасте 16-18 лет. Об этом 21 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервисов по трудоустройству.

Так, в июле — сентябре 2024 года число открытых вакансий фасовщика для несовершеннолетних соискателей выросло в три раза, менеджера по работе с клиентами — в 2,5 раза, продавца — в 2 раза, менеджера по продажам — на 93%, а работника торгового зала — на 90%. Всего соответствующих предложений для молодых кандидатов за год стало больше на 117%.

При этом представители сервисов отмечают, что ранее наём молодежи не приветствовался из-за высокой текучки и необязательности таких сотрудников. Также отмечается, что уровень дохода таких сотрудников все еще может быть ниже средних значений по рынку.

Весной этого года «Фонтанка» писала, что количество рабочих вакансий в Петербурге превышало 10 тысяч: в сотрудниках нуждались и большие предприятия, и менее крупные производства. Одним из решений вопроса отмечали увеличение приема в колледжи именно на промышленные специальности, так как пока на них приходится менее 7% от всех выпускников.

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Комментарии
12
Гротеск
3 часа
к станку можно ящик поставить...
FalconNitro3
3 часа
Прикольно. А как подросток будет защищен от работодателя на законодательном уровне? Какие физические нагрузки он должен нести, а какие нет вы силу возраста? А он будет материально ответственен, или за него в случае чего родитель отвечать будет? (и еще куча вопросов).
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