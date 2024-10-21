Электричка сбила женщину в Комарово

Пожилую женщину травмировал электропоезд в Курортном районе Петербурга. Пострадавшая выжила и была госпитализирована в городскую больницу № 40. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 октября.

Инцидент произошел накануне около семи часов вечера. В полицию позвонил очевидец, который сообщил, что у железнодорожной платформы в Комарово электричка сбила женщину. На место была вызвана бригада скорой помощи, она доставила 69-летнюю пострадавшую в больницу.

Врачи диагностировали у пациентки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, рваную рану лба и темени, закрытый перелом правого плеча, а также ушибы и ссадины. Проводится проверка.