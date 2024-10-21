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Происшествия Электричка сбила женщину в Комарово

Электричка сбила женщину в Комарово

2 613
9 комментариев

Пожилую женщину травмировал электропоезд в Курортном районе Петербурга. Пострадавшая выжила и была госпитализирована в городскую больницу № 40. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 октября.

Инцидент произошел накануне около семи часов вечера. В полицию позвонил очевидец, который сообщил, что у железнодорожной платформы в Комарово электричка сбила женщину. На место была вызвана бригада скорой помощи, она доставила 69-летнюю пострадавшую в больницу.

Врачи диагностировали у пациентки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, рваную рану лба и темени, закрытый перелом правого плеча, а также ушибы и ссадины. Проводится проверка.

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Комментарии
9
282799367
1 час
Сколько штрафов у машиниста? Они совсем распоясались - по шпалам спокойно не пройти!
280920854
1 час
судя по травмам не ее электричка сбила, а она пыталась сбить электричку
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