Электричка сбила женщину в Комарово

Пожилую женщину травмировал электропоезд в Курортном районе Петербурга. Пострадавшая выжила и была госпитализирована в городскую больницу № 40. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 октября.
Инцидент произошел накануне около семи часов вечера. В полицию позвонил очевидец, который сообщил, что у железнодорожной платформы в Комарово электричка сбила женщину. На место была вызвана бригада скорой помощи, она доставила 69-летнюю пострадавшую в больницу.
Врачи диагностировали у пациентки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, рваную рану лба и темени, закрытый перелом правого плеча, а также ушибы и ссадины. Проводится проверка.
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