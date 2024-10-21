Умер Фетхуллах Гюлен — один из главных противников Эрдогана

Ушел из жизни турецкий оппозиционер Фетхуллах Гюлен, идейный вдохновитель и лидер движения «Хизмет», глава объявленной в Турции террористической организации ФЕТО. Об этом сообщают азербайджанское издание Oxu.Az со ссылкой на близких родственников Гюлена, а также ТАСС со ссылкой на близкий к ФЕТО портал Herkul.

Отмечается, что 83-летний Гюлен, проживавший в Пенсильвании, скончался в больнице, куда был госпитализирован. В последние годы он много болел.

Фетхуллах Гюлен — общественный и религиозный деятель, публицист, писатель, поэт, бывший исламский проповедник, имам. В 1999 году он уехал в США на лечение и уже не возвращался в Турцию. Коррупционный скандал в 2013 году обострил отношения между ним и Реджепом Эрдоганом, и Гюлена обвинили в попытке переворота.