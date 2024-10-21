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Власть Умер Фетхуллах Гюлен — один из главных противников Эрдогана

Умер Фетхуллах Гюлен — один из главных противников Эрдогана

3 674
3 комментария

Ушел из жизни турецкий оппозиционер Фетхуллах Гюлен, идейный вдохновитель и лидер движения «Хизмет», глава объявленной в Турции террористической организации ФЕТО. Об этом сообщают азербайджанское издание Oxu.Az со ссылкой на близких родственников Гюлена, а также ТАСС со ссылкой на близкий к ФЕТО портал Herkul.

Отмечается, что 83-летний Гюлен, проживавший в Пенсильвании, скончался в больнице, куда был госпитализирован. В последние годы он много болел.

Фетхуллах Гюлен — общественный и религиозный деятель, публицист, писатель, поэт, бывший исламский проповедник, имам. В 1999 году он уехал в США на лечение и уже не возвращался в Турцию. Коррупционный скандал в 2013 году обострил отношения между ним и Реджепом Эрдоганом, и Гюлена обвинили в попытке переворота.

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Комментарии
3
гастарбайтер
1 час
2 варианта - в США/ЕС или в тюрьме... В Беларуси - счасть сидит, часть в бегах... Некоторые кандидаты в президенты уже по несколько ходок сделали...
Кот Ученый
1 час
Где как не в пенсильвании мог проживать видный оппозиционэр!))
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