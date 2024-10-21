«Выпускай!» Молодые петербуржцы пожаловались на давку после концерта рэпера

Толпы людей, узкий проход и единственный выход — так описала читательница «Фонтанки» свой воскресный вечер 20 октября после концерта в Петроградском районе Петербурга. Выступал популярный среди молодежи рэпер.
Десятки разгоряченных молодых людей и девушек собрались в клубе A2 на проспекте Медиков. Для них пел BUSHIDO ZHO, который, как сказано в афише, «после трех лет непрерывного успеха в топе музыкальных чартов готов порадовать поклонников сольным туром».
Жалоб на выступление не было, так что, скорее всего, музыкальной частью публика осталась довольна. Проблемы якобы начались уже после концерта. По словам нашей читательницы, «организаторы открыли только один выход из зала и выпускали по несколько человек. В зале не было охраны, вентиляция работала плохо».
На видео, которое девушка прислала в редакцию, можно заметить, что люди действительно плотно стоят в огромной очереди к единственному проходу и едва не повисают друг на друге. Самые активные кричат «Выпускай!».
О ситуации читательница рассказала нам около половины первого ночи. По ее словам, все случилось еще в районе в 21:50. Сколько пришлось ждать очереди на выход — неизвестно. «Все, конечно, вышли», — добавила девушка.
Сам концерт начался в 20:00 и имел возрастную категорию «16+».
«Фонтанке» по указанному в соцсетях телефону клуба дозвониться не удалось. Вопросы корреспондент направил через форму диалога в группе ВК.
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