«Выпускай!» Молодые петербуржцы пожаловались на давку после концерта рэпера

Десятки разгоряченных молодых людей и девушек собрались в клубе A2 на проспекте Медиков. Для них пел BUSHIDO ZHO, который, как сказано в афише, «после трех лет непрерывного успеха в топе музыкальных чартов готов порадовать поклонников сольным туром».

Жалоб на выступление не было, так что, скорее всего, музыкальной частью публика осталась довольна. Проблемы якобы начались уже после концерта. По словам нашей читательницы, «организаторы открыли только один выход из зала и выпускали по несколько человек. В зале не было охраны, вентиляция работала плохо».