9 полезных встрясок для организма. Врач назвала способы, с помощью которых можно продлить молодость

Ишпуля Кавкуловна Жамбулатова из Москвы встряски себе устраивает постоянно. Она танцует и занимается йогой. На днях ей исполнилось 95 лет Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU







Эволюционно наш организм заточен на то, чтобы справляться с кратковременными экстремальными условиями: наши предки убегали от хищников, выживали в холоде и жаре, терпели голод и жажду. В отличие от хронического вялотекущего стресса, такие недолгие опасные ситуации заставляют мозг оптимизировать работу всех систем организма, чтобы выжить, в том числе заменять старые, испорченные «звенья» на новые.

Юлия Юсипова, врач антивозрастной медицины и основатель Европейского университета долголетия, рассказала «Доктору Питеру», как можно запустить процесс обновления клеток и продлить молодость, используя биологический принцип гормезиса, заложенный в каждом из нас.

Юлия Юсипова, врач функциональной и антивозрастной медицины, личный сайт

Что такое гормезис

Гормезис — это свойство всех живых существ, благодаря которому воздействие на организм небольших доз стрессовых факторов улучшает его защитные механизмы. Холод, жара, физическая активность и даже голодание могут активировать механизмы восстановления и защиту клеток от старения, улучшить метаболизм, снизить уровень воспаления и активировать антиоксидантные системы организма, что способствует долголетию. Также гормезис тесно связан с активацией аутофагии (авторегуляция процессов в организме), что может улучшить состояние кожи и внутренних органов.

Спортивные встряски

Регулярные занятия — лучше всего Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU







Регулярные физические упражнения считаются одними из самых мощных инструментов в борьбе со старением. Научные исследования показывают, что определенные виды физической активности могут не только замедлить процесс старения, но и улучшить здоровье на клеточном уровне. Это связано с активацией механизмов, способствующих регенерации клеток, улучшению обмена веществ и снижению воспалительных процессов в организме.

Аэробные упражнения. К ним относятся бег, плавание, велосипедные прогулки и ходьба. Эти виды активности улучшают сердечно-сосудистую систему, увеличивают выработку энергии митохондриями и способствуют поддержанию здорового веса. Исследования показывают, что аэробные тренировки могут замедлить процесс старения и улучшить когнитивные функции.

Силовые тренировки. Укрепление мышц путем поднятия тяжестей или использования собственного веса помогает поддерживать мышечную массу и плотность костей, что важно для предотвращения саркопении (возрастного снижения мышечной массы). Силовые тренировки способствуют улучшению метаболизма и поддержанию молодости.

Интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT). HIIT-тренировки сочетают короткие периоды интенсивной активности с фазами восстановления. Этот вид тренировки улучшает чувствительность к инсулину, снижает жировую массу и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. По данным исследования, опубликованного в Cell Metabolism, HIIT-тренировки могут обратить вспять некоторые возрастные изменения на уровне клеток и замедлить процесс старения.

Йога и пилатес. Эти виды активности помогают улучшить гибкость, координацию и поддерживать осанку. Исследования показывают, что регулярная практика йоги может снизить уровень хронического стресса, улучшить сон и способствовать замедлению процессов старения.

Пищевые встряски

Ограничить калорийность — тоже встряска Источник: Дарья Селенская / Городские порталы







Диета с ограничением калорийности, или «имитация голодания». Ограничение калорийности без дефицита питательных веществ замедляет процессы старения и улучшает регенерацию клеток, что способствует обновлению тканей и органов. Согласно научным исследованиям, эта диета обладает уникальным свойством, она запускает выработку стволовых клеток в организме, которые встают на место испорченных, в том числе раковых. Этот метод также может улучшить когнитивные функции и способствовать профилактике нейродегенеративных заболеваний.

Интервальное голодание. Одним из популярных протоколов является 16/8, где человек ест в течение 8 часов и воздерживается от пищи в течение 16 часов. Исследования показывают, что этот подход может активировать механизмы аутофагии и снизить риски возрастных заболеваний, таких как диабет и болезни сердца.

Кетогенная диета. Эта диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов способствует улучшению метаболизма и снижению воспалительных процессов. Исследования показывают, что кетогенная диета может помочь в защите клеток от повреждений и замедлении процессов старения. Но придерживаться ее стоит с осторожностью, также есть авторитетные и подкрепленные фактами мнения, показавшие ее вред.

Воздействие холода и тепла

Закаливание и сауна — яркие примеры полезного воздействия кратковременного стресса на организм. В ответ на воздействие холода активируются бурые жировые клетки, которые ускоряют метаболизм, помогают поддерживать здоровую массу тела и укрепляют иммунную систему. Кроме того, такие процедуры стимулируют выработку норадреналина — гормона и нейротрансмиттера, участвующего в цикле сна и бодрствования.

Он оказывает сильное влияние на энергию, концентрацию внимания, настроение и режим сна. Повышение уровня норадреналина поддерживает здоровый цикл сна и бодрствования. Даже если у вас нет в близком доступе криосауны или проруби, понижение температуры до 19 градусов в спальне ночью и обливание в душе могут помочь сбалансировать нейротрансмиттеры и улучшить настроение.

Сауны, в свою очередь, помогают расслабить мышцы, улучшают циркуляцию крови и способствуют детоксикации организма. Исследования показывают, что регулярное посещение сауны может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшать эластичность кожи.

Важно следить за трендами Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU







Какие омолаживающие процедуры сейчас сильно устарели

Всем хочется долго оставаться молодыми, подтянутыми и здоровыми, сохранить «юные» черты лица, стереть морщины. Обычно «за красотой» идут к косметологу, но если раньше особенной популярностью пользовались одни процедуры, то сейчас они уже не в тренде у тех, кто хотел бы стареть естественно и красиво.

Какие виды эстетической косметологии в 2024 году потеряли свою актуальность, объяснила практикующий врач-дерматолог, косметолог Ксения Абрамова.

Экстремальные коррекции

Сейчас не популярны слишком явные или кардинальные изменения во внешности: перебор с объемом дермальных имплантов или инъекций ботокса. Они могут привести к нежелательному эффекту «маски», то есть сделать лицо амимичным, неспособным выражать эмоции. В тренде коррекции, максимально приближенные к натуральному результату.

Что касается ботулинотерапии, у ботокса эффект дозозависимый: чем больше доза, тем дольше результат. Но сейчас пациенты нередко делают уколы ботокса малыми дозами и чаще — раз в 4–6 месяцев.

Процедуры с эффектом «быть похожей на кого-то»

Пациенты становятся менее заинтересованными в процедурах, которые приводят к потере естественности лица или изменению его пропорций в избыточной степени. Сейчас предпочитают делать упор на максимальное сохранение особенностей строения анатомических структур.

Коррекция сводится к бьютификации лица с учетом индивидуальных особенностей и сохранением и улучшением исходных данных. Чаще всего это работа косметолога с качественным составом кожи и поддерживающих ее структур. Эффект от такого подхода сохраняется на долгие годы, если он проводится с учетом морфотипов строения. В этом его принципиальное отличие в сравнении с мимолетным перманентным эффектом прошлого тренда.

Агрессивные пилинги

— Сейчас они почти не применяются — лишь по серьезным показаниям, чему я как врач, который работает по принципам патогенетической коррекции, очень рада, — говорит дерматолог-косметолог Ксения Абрамова. — Например, феноловый пилинг — один из самых глубоких и интенсивных, в его составе — карболовая кислота. Он вызывает химический ожог поверхностных и глубоких слоев кожи. Такой пилинг проводится только в стационаре и в большинстве случаев дает наибольшее количество серьезных осложнений. К счастью, этот вид агрессивного пилинга уже вышел из моды.

Классическая биоревитализация

Вместо длительных курсов биоревитализации с папулами (шишками) после процедуры, сейчас проводят курсы из 2–3 процедур и без многочисленных проколов.

— Есть современные препараты, которые хорошо справляются с заявленными задачами, но важно, чтобы инъекции делал опытный косметолог, ведь при несоблюдении особенностей введения результат будет слабо выражен, — продолжает врач. — Курс небольшой — 2–3 визита с промежутком в 3–5 недель, инъекции — точечные. Это позволяет уже через день после процедуры выходить на работу или посещать светские мероприятия. При такой биоревитализации можно не бояться внешних последствий. Раньше это было невозможно.

Делать всё и сразу сейчас не модно Источник: Татьяна Кривенко / NGS.RU







«Всё и сразу»

Такой подход, когда за один сеанс делается максимум косметологических процедур, сейчас претерпел серьезные изменения. Чаще пациенты выбирают авторские протоколы, которые реализуются ступенчато, с небольшими перерывами во времени. Длительность процедуры в этом случае растягивается на 2–4 визита.

— При таком подходе мы работаем качественно, и в этом колоссальная разница с трендом, когда пациент хочет сделать за один визит все косметологические манипуляции, — говорит Ксения Абрамова.

Например, самым сложным для коррекции считается деформационно-отечный тип старения, или славянский, как еще его называют. Так стареет, например, Ирина Алферова или Катрин Денев. При таком типе старения лица появляется отек, тонус кожи снижается, ткани теряют форму, образуя брыли и нависания, носогубные складки, «бульдожьи» щеки. А вот морщины долго не беспокоят.

— Процессы старения у людей с таким морфотипом начинают нарастать уже с 28–30 лет. Начинать надо с работы с хроническим отеком, далее проводить компактизацию тканей, — объясняет косметолог. — Уже потом заниматься производством нового пула коллагена и эластина, минимизировать спазм в сосудистой и лимфатической системах. Завершает такой поэтапный медицинский протокол бьютификация и гармонизация контуров лица с помощью препаратов, исключающих набор жидкости в тканях. Качественно отработать все эти этапы за один сеанс у профессионального и опытного косметолога просто невозможно.

Врач отмечает, что современный хороший косметолог, который работает с Anti-Age протоколами, всегда нацелен на долгосрочный, натуральный и экологичный результат без вреда для здоровья и перерастяжения тканей.