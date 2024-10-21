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Афиша Plus Готовьте малиновые пиджаки: Радио Рекорд приглашает на «Супердискотеку 90-х»

Готовьте малиновые пиджаки: Радио Рекорд приглашает на «Супердискотеку 90-х»

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«Супердискотека 90-х» от Радио Рекорд возвращается в Петербург и Москву с новой программой «Быки и телочки». Более 20 культовых артистов эпохи конца прошлого века, по одному секретному зарубежному гостю в каждом городе, более четырех часов зажигательных танцев под любимые ретрохиты, ностальгические видео, масштабное шоу и интерактивный город 90-х в фойе — все это ждет гостей шоу в двух столицах.

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Санкт-Петербург примет мегадискотеку 9 ноября 2024 года в Ледовом дворце. На сцене в этот день выступят легендарные: Шура, КАР-МЭН, Лада Дэнс, Влад Сташевский, «Вирус», Маша и Медведи (Маша Макарова), Юля Волкова (ex. t.A.T.u.), Серёга aka Полиграф, золотой состав «Стрелок», ДИНАМИТ, Корни, группа «На-На», «Мальчишник», Revoльvers, Игорёк, Певица Яна, Паскаль, Пропаганда, «Русский Размер», «Рок-Острова», Света и многие другие, кого вы точно знаете.

7 ноября все артисты переместятся в Москву на Live Arena.

Часть артистов выступит в рамках фестиваля впервые, кто-то воссоединится эксклюзивно на «Супердискотеке 90-х», а вот имена иностранных гостей станут известны в самый последний момент.

Организаторы ждут гостей в костюмах той эпохи — малиновые пиджаки и золотые цепи, печатки и борсетки, налаченные челки, лосины и колготки в сетку. Под саундтрек периода «шестисотых меринов» все вместе перенесутся в пусть недавнее, но уже прошлое и столь любимое многими время. В атмосфере вечера только добрые шутки и никакой агрессии.

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