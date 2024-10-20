За президента, но против ЕС. ЦИК подводит первые итоги выборов в Молдове

По итогам обработки 13,9% протоколов на выборах президента Молдовы лидирует действующий глава страны Майя Санду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные республиканского Центризбиркома.

Санду, по последним данным, набрала 34,12% голосов, экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло — 30,09%. Для победы кандидату необходимо набрать не менее 50% голосов, в противном случае будет проведен второй тур выборов.

Одновременно в республике проходит референдум по вопросу изменений Конституции с целью вступления Молдовы в Евросоюз. По итогам обработки 30% протоколов против высказались 56%, за — 41%, передает ТАСС со ссылкой на ЦИК республики.