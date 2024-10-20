Пенсионер найден мертвым в лесу на востоке Ленобласти. Его искали две недели

В Волховском районе Ленобласти в лесу было найдено тело 74-летнего мужчины, который пропал без вести более двух недель назад. Он ушел из дома в деревне Пучнино 4 октября и не вернулся.

Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», тело пенсионера было обнаружено 20 октября. По информации региональной Аварийно-спасательной службы, пару дней назад к поискам подключились спасатели из Новой Ладоги, которые и нашли мужчину.

Ранее 47news писал, что у пенсионера были проблемы с памятью, и его неоднократно видели бродящим по деревне. В день исчезновения он рано утром покинул дом, но сосед вернул его обратно. Однако вскоре тот снова ушел и больше не вернулся. Тревогу забил внук, с которым он жил.