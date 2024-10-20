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Общество Дональд Трамп пожарил картошку фри в McDonald's. Видео

Дональд Трамп пожарил картошку фри в McDonald's. Видео

1 594
5 комментариев

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп попробовал себя в роли сотрудника сети ресторанов быстрого питания McDonald's в штате Пенсильвания. Трансляцию вели сразу несколько ведущих СМИ Америки.

45-й президент США надел фартук и приготовил несколько порций картошки фри, а также выдал пару заказов посетителям заведения за свой счет. Работой в McDonald's он остался доволен — после получаса работы в ресторане политик заявил, что ему понравилось, не исключено, что вернется туда снова.

Затем был организован небольшой пресс-подход, в ходе которого претендент на должность президента США рассказал об утреннем звонке премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. По его словам, израильтяне сейчас «находятся в большей безопасности», так как их правительства не прислушивается к президенту Джо Байдену.

Кроме того, Трамп поздравил своего противника по предвыборной гонке от Демократической партии, вице-президента США Камалу Харрис с 60-летием. Он предположил, что подарит ей на день рождения порцию картофеля. Ее заявление о том, что в студенческие годы она подрабатывала в McDonald's, он назвал ложью, поскольку об этом не сохранилось никаких записей.

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Комментарии
5
VKuser174198221
37 минут
Шоумен есть шоумен....Интересно: Симоньян уже заготовила флаг США, что бы им размахивать и орать « Трамп наш»?
Сила в Правде!!
1 час
живут же люди и McDonald's у них даже есть.
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