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Происшествия Рабочий попал под экскаватор в Ленобласти и остался без ступней

Рабочий попал под экскаватор в Ленобласти и остался без ступней

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Рабочий попал под гусеницу экскаватора на стройке в деревне Лупполово в Ленобласти, об этом 20 октября стало известно «Фонтанке». На данный момент состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

В субботу утром рабочего переехало экскаватором. Пострадавший, 53-летний мужчина, был доставлен в Токсовскую межрайонную больницу с множественной скелетной травмой, размозжением и частичной ампутацией обеих стоп, открытыми переломами ног. Его положили в травматическое отделение в шоковом состояние.

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