Германия и Британия подпишут пакт, который позволит проводить совместные учения у границ РФ

Власти Великобритании и Германии подпишут пакт, который позволит государствам совместно проводить военные учения у границы НАТО и России. Об этом 20 октября сообщает РБК со ссылкой на данные британского издания Sunday Times.

После того как документ вступит в силу, военные двух стран смогут проводить у восточных границ НАТО — в Эстонии и Литве — совместные учения.

Кроме того, пакт направлен и на развитие оборонной промышленности Великобритании и Германии и их сотрудничества в этой сфере. В частности, речь может идти о совместных разработках новых поколений вооружения, а также общих более крупных закупках оружия.

Британская газета не исключила, что заключение пакта — первый шаг Лондона к расширению соглашения о безопасности и обороне с ЕС. Из состава стран Евросоюза Великобритания вышла в 2020 году.