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Власть Германия и Британия подпишут пакт, который позволит проводить совместные учения у границ РФ

Германия и Британия подпишут пакт, который позволит проводить совместные учения у границ РФ

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15 комментариев

Власти Великобритании и Германии подпишут пакт, который позволит государствам совместно проводить военные учения у границы НАТО и России. Об этом 20 октября сообщает РБК со ссылкой на данные британского издания Sunday Times.

После того как документ вступит в силу, военные двух стран смогут проводить у восточных границ НАТО — в Эстонии и Литве — совместные учения.

Кроме того, пакт направлен и на развитие оборонной промышленности Великобритании и Германии и их сотрудничества в этой сфере. В частности, речь может идти о совместных разработках новых поколений вооружения, а также общих более крупных закупках оружия.

Британская газета не исключила, что заключение пакта — первый шаг Лондона к расширению соглашения о безопасности и обороне с ЕС. Из состава стран Евросоюза Великобритания вышла в 2020 году.

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Комментарии
15
AndrewBarsik
1 час
С прихода Рюрика на Русь никому ещё не удавалось добиться столь благоприятного международного климата, как нынешним выдающимся геостратегам.
Игорь Протасов
23 минуты
Очередная сокрушительная победа нашего геостратега :-)
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