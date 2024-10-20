«Нужно просто рожать». Губернатор Курганской области нашел национальную идею

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в День отца выложил философский пост в Telegram. Чиновник рассуждает о гендерах, чайлдфри и национальной идее.

По его словам, в общественной повестке «достаточно давно искусственно педалируются попытки нормализовать смешение и замещение гендерных ролей мужчин и женщин, так называемый „чайлдфри“ и т. д.». Однако Шумков уверен, что в «замысле Божием» было создать мужчину и женщину, наделив их способностью к продолжению рода.