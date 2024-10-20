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Общество «Нужно просто рожать». Губернатор Курганской области нашел национальную идею

«Нужно просто рожать». Губернатор Курганской области нашел национальную идею

608
2 комментария

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в День отца выложил философский пост в Telegram. Чиновник рассуждает о гендерах, чайлдфри и национальной идее.

По его словам, в общественной повестке «достаточно давно искусственно педалируются попытки нормализовать смешение и замещение гендерных ролей мужчин и женщин, так называемый „чайлдфри“ и т. д.». Однако Шумков уверен, что в «замысле Божием» было создать мужчину и женщину, наделив их способностью к продолжению рода.

Попытки отступить от этого «замысла» губернатор считает «не проявлением некоей свободы, но открытым конфликтом с Богом».

Завершает он пост словами о том, что «национальную идею, поисками которой занимаются множество больших умов, для нашей огромной страны можно свести к паре фраз: „Нужно просто рожать как можно больше детей и как можно лучше их воспитывать. Остальное они сделают сами“».

Законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри в России, приняли депутаты Госдумы в первом чтении 17 октября. Запрет в том числе касается кино и рекламы.

За публичные призывы к отказу рожать детей законопроектом предусмотрены штрафы. Обычным гражданам, пропагандирующим подобную идеологию, придется заплатить до 400 тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма увеличена в два раза — штраф может достичь 800 тысяч рублей. Больше всего за призывы к отказу от деторождения будут наказывать юридических лиц. Для них предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей.

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Комментарии
4
VKuser174198221
9 минут
Всю жизнь ненавидел эти психологические « ключики»: «вам нужно», « вы должны».....НАПРИМЕР: я должен был отдавать интернациональный долг в Афганистане ....... ИТАК «кому это было нужно»?
Слава России!
6 минут
в лагере будет сам рожать с такими же паразитами.
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