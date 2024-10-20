«Ъ»: экс-главу банка «Открытие» Ромаева обвиняют в выдаче 3 млрд рублей кредита своей фирме

Бывший председатель банка «Открытие» Дмитрий Ромаев обвиняется в растрате из-за выдачи подконтрольной ему кипрской фирме кредита на 3 млрд рублей. Об этом 20 октября сообщает издание «КоммерсантЪ».

Кредитная линия была открыта зарегистрированной на Кипре компании Benirlia Holdings Limited. Как считает следствие, юрлицо подконтрольно Ромаеву. Средства фирма не вернула, и с лета 2022-го находится в процессе ликвидации.

Издание отмечает, что в материалах уголовного дела расследуется период 2016–2017 годов, когда Ромаев возглавлял наблюдательный совет банка и был членом его совета директоров. Руководящие должности в «Открытии» он занимал с 2013 года.

Дмитрия Ромаева в октябре 2024 года объявили в международный розыск по уголовному делу об особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Россию бывший топ-менеджер покинул в 2020 году. По данным «Ъ», в настоящее время бывший топ-менеджер «Открытия» проживает в Монако.

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