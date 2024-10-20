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Город Уже завтра. «Горьковскую» будут закрывать по утрам

Уже завтра. «Горьковскую» будут закрывать по утрам

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2 комментария

Почти на два месяца изменится режим работы вестибюля станции метро «Горьковская» в Петербурге из-за капитального ремонта эскалатора. Об этом напомнили 20 октября в пресс-службе городской подземки.

Работы пройдут с 21 октября по 17 декабря по рабочим дням. С 08:10 до 09:50 вход в вестибюль будет закрыт, а с 17:00 до 19:00 — ограничен.

Кроме того, 9 и 10 ноября вход в вестибюль и вовсе будет закрыт, станция будет работать только на выход.

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Комментарии
3
Zvezdochet
48 минут
Белов решил вообще синюю ветку демонтировать?!
Rostik37
53 минуты
Ну да и фиг с ней с этой горьковской. Я там уже лет 10 не бывал.
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