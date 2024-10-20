Уже завтра. «Горьковскую» будут закрывать по утрам

Почти на два месяца изменится режим работы вестибюля станции метро «Горьковская» в Петербурге из-за капитального ремонта эскалатора. Об этом напомнили 20 октября в пресс-службе городской подземки.

Работы пройдут с 21 октября по 17 декабря по рабочим дням. С 08:10 до 09:50 вход в вестибюль будет закрыт, а с 17:00 до 19:00 — ограничен.

Кроме того, 9 и 10 ноября вход в вестибюль и вовсе будет закрыт, станция будет работать только на выход.

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