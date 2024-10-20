Рогозин заявил, что Черноморский флот вынужден был «сменить прописку»

Черноморский флот в ходе СВО был вынужден «сменить прописку». Такое заявление сделал в интервью «МК» сенатор Дмитрий Рогозин.

По его словам, это было необходимо из-за того, что «наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника».

Рогозин призвал «быстрее реагировать на новые угрозы» и посетовал на «неповоротливость военной системы». «То нельзя ставить на палубу нештатные пулеметы, то нельзя пользоваться нештатными комплексами РЭБ и так далее», — добавил экс-глава Роскосмоса.

В октябре прошлого года The Wall Street Journal сообщила о передислокации большей части Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отказался это комментировать и переадресовал вопрос в Минобороны.

В январе 2024-го стало известно , что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России в Абхазии может заработать в этом году. Он появится в Очамчирской бухте, соответствующее соглашение уже подписано.

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